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СМИ: умер барабанщик Элвиса Пресли Ди-Джей Фонтана

Культура
14 июня, 21:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Музыкант скончался на 88-м году жизни

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Ди-Джей Фонтана, 2004 год

Ди-Джей Фонтана, 2004 год

© Mike Brown/Getty Images

ТАСС, 14 июня. Барабанщик Элвиса Пресли Ди-Джей Фонтана (настоящее имя - Доминик Джозеф Фонтана), много лет игравший с королем рок-н-ролла, скончался в среду в возрасте 87 лет. Об этом сообщил в четверг телеканал ABC со ссылкой на супругу музыканта Карен Фонтана.

По ее словам, Фонтана скончался у себя дома в Нэшвилле (штат Теннесси) в среду ночью. "Его любили люди по всему миру. Он относился ко всем как к своим друзьям", - рассказала Карен Фонтана в беседе с телеканалом.

Американский барабанщик присоединился команде Элвиса Пресли в 1955 году и участвовал в создании таких известных рок-н-ролл композиций, как "Blue Suede Shoes" и "Jailhouse Rock". Пресли и Фонтана работали вместе почти 14 лет. В 1983 году барабанщик издал книгу о его годах работы с Пресли. В 2009 музыканта включили в Зал славы рок-н-ролла.

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