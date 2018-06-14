Артисты Северной Осетии представили балет "Портрет Дориана Грея" на сцене филиала Мариинки

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июня. /ТАСС/. Премьера балета "Портрет Дориана Грея" по мотивам одноименного романа Оскара Уайльда прошла на сцене филиала Мариинского театра в Северной Осетии.

"Постановка визуализирует то, как человек может разлагаться изнутри, это самое страшное, что может быть. Главное, чтобы душа оставалась чистой, об этом говорится в спектакле", - рассказал ТАСС агентству хореограф-постановщик Валерий Суанов.

Работа над постановкой шла в течение двух месяцев, инициатором спектакля выступила народная артистка России Лариса Гергиева. Партию Дориана Грея исполнил бывший артист госансамбля Северной Осетии "Алан" Аслан Хугаев, в нем также принимают участие студенты Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева.

На протяжении всего спектакля зритель наблюдает за историей борьбы за вечную молодость и наслаждения. Все это время на сцене огромный портрет Дориана стареет вместо него, отражая грехи и пороки. Оосбое внимание уделено сцене первой любви главного героя, отношениям Сибиллы с матерью и братом, убийство преданного друга Бэзила.

Художник-постановщик балета - Варвара Евчук из Санкт-Петербурга, в спектакле использована музыка Альфреда Шнитке, Мурата Кабардокова и Абеля Коженевского.

Балет "Портрет Дориана Грея" смогут увидеть и петербургские зрители в рамках первых гастролей труппы владикавказского филиала Мариинки на XXVI музыкальном фестивале "Звезды белых ночей". Во Владикавказ показ балета пройдет также 17 июня.