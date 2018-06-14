Режиссер из РФ Буданова вошла в состав жюри крупнейшего анимационного фестиваля в Анси

АНСИ /Франция/, 14 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Российский режиссер-мультипликатор Анна Буданова вошла в состав жюри крупнейшего Международного анимационного фестиваля, который в 42-й раз проходит во французском городе Анси, и в этот раз в нем участвуют восемь фильмов из России. Как рассказала в интервью корреспонденту ТАСС сама Буданова, поступившее предложение от руководства престижного смотра стало полной неожиданностью для нее.

Режиссер отметила, что ее пригласили в состав жюри по номинации телевизионных сериалов и коммерческой анимации.

По ее словам, программа нынешнего фестиваля очень сильная. "Некоторые фильмы меня очень впечатлили. Находясь в жюри фестиваля, я вижу, что есть очень много сильных режиссеров. Честно говоря, я не позавидовала жюри короткого метра, не представляю, как можно выбрать лучший фильм, когда столько сильных картин. Меня это впечатлило", - отметила она.

При этом собеседница агентства рассказала, что уже имеет некий опыт работы в жюри кинофестивалей, например, в Италии. Кроме того, по ее словам, осенью этого года она, возможно, будет судить работы участников одного крупного российского кинофестиваля.

В Анси еще несколько лет назад познакомились с творчеством Анны Будановой. В 2013 году анимационная картина российского режиссера под названием "Обида" получила многочисленные международные награды, в том числе и специальный приз фестиваля в Анси. И, как признался в интервью корр. ТАСС арт-директор смотра Марсель Жан, с тех пор Анна считается одним из самых талантливых и образцовых аниматоров.

"Ей всего 30 лет, молодая, с невероятным талантом, одна из самых талантливых режиссеров. То, что мы попросили ее стать членом жюри в этом году, показывает, что она для нас является одним из лучших аниматоров в мире", - отметил он.

Про российскую анимацию

Говоря о состоянии российской анимации сегодня, Анна подчеркнула, что не согласна с распространенным мнением о нехватке денег в индустрии. "Я думаю, что денег достаточно, проблема заключается в чем-то другом. Наверное, как и везде, очень трудно найти хороший сценарий, идею, которая бы зацепила. Возможно, не хватает какой-то свободы, внутренней", - считает аниматор.

При этом, по мнению режиссера, в России очень много талантливых мультипликаторов. "С технической стороны, у нас очень много талантливых людей. Хотя, возможно, здесь мы немного отстаем", - добавила Анна Буданова.

Сама Анна закончила Уральскую государственную архитектурно-художественную академию. Последний год аниматор живет и работает на юге Франции, в резиденции для художников.

О фестивале

Во французском Анси с 11 июня в 42-й раз проходит Международный фестиваль анимационного кино, по праву считающийся самым престижным в мире анимации. Россия по традиции принимает активное участие в смотре. Так, шесть российских фильмов борются за победу в конкурсной программе фестиваля, еще две картины будут показаны зрителям вне конкурса.

Кроме того, ведущие российские киностудии представляют свои работы на крупнейшем кинорынке MIFA, который проводится на берегу одноименного озера в рамках фестиваля. Участие отечественной делегации в MIFA седьмой год подряд организует Ассоциация анимационного кино России при поддержке Министерства культуры РФ.