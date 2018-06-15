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Metallica и институт музыки из Афганистана получили в Стокгольме премию Polar

Культура
15 июня, 8:23 UTC+3 СТОКГОЛЬМ /Корр. ТАСС, Ирина Дергачева

На церемонии в честь лауреатов выступили шведские артисты, в том числе победительница Евровидения 2012 года певица Loreen

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Король Швеции Карл ХVI Густав, Ларс Ульрих и Роберт Трухильо

Король Швеции Карл ХVI Густав, Ларс Ульрих и Роберт Трухильо

© EPA-EFE/Henrik Montgomery

СТОКГОЛЬМ, 15 июня. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Король Швеции Карл ХVI Густав вручил в четверг в Гранд отеле Стокгольма музыкальную премию Polar за 2018 год. Лауреатами стали афганский национальный институт музыки (АНИМ) и американская группа Metallica, которую на церемонии представляли барабанщик Ларс Ульрих и бас-гитарист Роберт Трухильо.

"Получить эту премию - просто фантастика. Мы оказались в уникальной компании, это значимое подтверждение всего, что Metallica сделала за последние 35 лет. В то же время, похоже, что мы находимся на вершине и впереди еще много хороших лет", - считает Ульрих. На церемонии в честь новых лауреатов выступили шведские артисты, в том числе победитель Евровидения 2012 года певица Loreen, барабанщик Motorhead Микки Ди, группы Ghost и Candlemass.

Объясняя свой выбор в отношении Metallica, жюри премии отмечает, что со времен Вагнера и Чайковского никто "не создавал музыку, которая была бы такой физической и яростной, но все же одновременно такой доступной". Что касается АНИМ, то, по мнению судей, организация достойна награды за то, "как использует власть музыки, чтобы трансформировать жизнь молодых людей".

АНИМ был создан в 2008 году в Кабуле при взаимодействии с министерством просвещения, институт предлагает обучение музыке детям и подросткам, в том числе из малоимущих семей. Существуют два отделения - афганской народной музыки и классической западноевропейской.

Группа Metallica является одной из известных в мире музыки. Ее альбомы были проданы в количестве более 110 млн экземпляров. Эксперты признавали Metallica лучшей метал-группой последних 30 лет, а в 2009 году она была введена в Зал славы рок-н-ролла.

Polar была учреждена менеджером шведской группы АВВА Стикканом Андерсоном, который основал для этих целей фонд в размере 42 млн крон ($5,5 млн). С 1992 года премия ежегодно вручается исполнителям не только популярной, но и классической музыки. Лауреатами Polar в разное время становились Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, София Губайдулина, Пол Маккартни, Боб Дилан, Стиви Уандер, Элтон Джон. Размер премии для каждого исполнителя составляет около $116 тыс.

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Персоны
Джон, Элтон Маккартни, Пол Карл XVI Густав (король Швеции)
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