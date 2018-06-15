Во Франции намерены создать конкурента Netflix

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Тройка крупнейших телевизионных компаний Франции - France Televisions, TF1 и M6 - создадут новую службу потокового видео, которая должна будет стать конкурентом американского сервиса Netflix. Об этом говорится в совместном заявлении телеканалов, опубликованном в пятницу.

Как отмечается, речь идет о создании сервиса, работающего по технологии OTT (Over the Top), обеспечивающей доставку видеосигнала от поставщика услуг на устройство зрителя через интернет без прямого контакта с оператором связи. Новая французская служба будет названием SALTO.

"За счет SALTO компании France Televisions, M6 и TF1 намерены предложить амбициозный ответ на новые ожидания публики, предоставив качественный, инновационный и простой в доступе сервис", - отмечается в заявлении. "Эта телевизионная платформа позволит просмотреть лучшие телепрограммы как в прямом эфире, так и в записи, а также открыть для себя совершенно новые телепроекты", - отмечают телевизионщики.

SALTO обещает предоставить зрителям широкий выбор телевизионной продукции: информационные выпуски, специальные репортажи, спортивные трансляции, развлекательные передачи, французские и американские телесериалы, документальное и художественное кино. Пользователям обещают также большой выбор вариантов подписки и возможность получать доступ к отдельным материалам без абонемента.

Управлять работой SALTO будет отдельная компания, владеть которой в равных долях будут France Televisions, TF1 и M6. При этом создатели заверяют, что новая система будет "наилучшим образом сочетаться" с уже существующими платными телевизионными сервисами этой тройки.

Конкуренция с Netflix

Создание SALTO стало ответом на стремительный рост аудитории американского сервиса Netflix, который за четыре года работы во Франции набрал уже 3,5 млн подписчиков. По данным газеты Liberation, ежемесячно французская аудитория Netflix увеличивается на 100 тыс. человек, и такими темпами американский сервис уже скоро может стать крупнейшей платформой платного ТВ в стране, опередив нынешнего лидера - кабельную сеть Canal-plus, у которой на данный момент 4,9 млн абонентов.

Основанный в 1997 году американский развлекательный сервис Netflix предоставляет услуги по доставке потокового видео через интернет. На сегодняшний день сеть осуществляет вещание на территориях более чем 190 стран мира и является крупнейшей на рынке.

С 2013 года Netflix занимается производством собственных сериалов. Летом 2017 года компания объявила, что число ее подписчиков в мире превысило 100 млн человек. В начале 2018 года капитализация Netflix впервые составила более $100 млрд.