Какие лучшие российские фильмы с "Кинотавра" нельзя пропустить в 2018

Первое и самое важное о "Кинотавре"-2018: его жюри совершило ошибку. Нет, это, конечно, спорно, и решение любого кинофестиваля, в общем-то, нельзя назвать ошибкой: ну, наградили и наградили кого-то, а кто-то другой остался без приза, с кем не бывает. Но то, что это ошибка, и что она аукнется всем российским зрителям, стало понятно чуть позже.

Дело в том, что один из фильмов, участвовавших в конкурсе главного фестиваля отечественного кино, может теперь не выйти в прокат. Это картина "Война Анны" режиссера Алексея Федорченко. Пока что информация не до конца подтвержденная и спорная, подробностей стоит еще немного подождать. Фильм не получил ни одного из титульных призов, и поэтому один из продюсеров "Войны Анны" заявил, что теперь отечественная аудитория фильм вовсе не увидит. Впрочем, ситуация начала понемногу исправляться: уже начались переговоры с новыми потенциальными прокатчиками.

Раскроем все карты главного фестиваля страны. По негласной традиции жюри выбирает фильм, который идет строго предпоследним в программе в последний день, который в этом году еще и удобно выпал на субботу (а торжественное закрытие с вручением, соответственно, прошло в воскресенье). Последним часто идет что-то очень странное: например, кино о рокере в кризисе с Безруковым в главной роли ("Заповедник"), мюзикл о русских селебрити по мотивам древнегреческого фольклора ("Мифы") и неудачный ремейк советской классики ("А зори здесь тихие…"). Об этом, в общем-то, знают все, в том числе звезды, которые приезжают на выходные, смотрят хороший фильм и затем на следующий день одеваются к дорожке. К тому же таким образом можно сэкономить на билетах для победителей: они прилетают один раз и в конце фестиваля возвращаются домой праздновать, не задерживаясь в Сочи.

Победа картины "Сердце мира", которая как раз и шла предпоследней, вписалась в эту традицию, а вот "Война Анны" не получила в итоге ни одного титульного приза. Не оттого ли, что была показана первой по расписанию и, вполне возможно, успела немного забыться? Уже неважно. Куда важнее, что "Война Анны" — это кино совершенно нового уровня, не только в российском контексте, а вообще.

О ней и о других лучших отечественных фильмах на год вперед — в нашем материале.

"Война Анны"

Специальный диплом жюри "За создание пронзительного образа войны глазами ребенка"

YouTube/КиноТуз.НЕТ - Трейлеры

Как несложно заметить даже по длинной формулировке, приз этот для жюри был скорее вынужденный. Они явно не могли не признать заслугу малолетней актрисы Марты Козловой, которая, безусловно, сыграла лучшую роль на всем фестивале, а в фильме "Война Анны", более того, главную и единственную. Но им очень не хотелось, чтобы этот приз получил несмышленый ребенок.

Действительно, Марта — совершенно обычная девочка, разве что очень миниатюрная и с инопланетной внешностью. Но она при этом невероятно сыграла Анну, девочку, случайно выжившую в расстреле, которая прожила несколько лет (точное время в фильме не называется, хронология размыта) в печке, которая находилась в бывшей школе, где квартируется нацистская комендатура.

Это кино о том, как шестилетняя девочка победила во Второй мировой. Пусть это была лишь битва за воду и еду с врагом, который не знал о ее существовании. Усердие, с которым выполнен микроскопического размера материальный мир, поражает. Когда перед тобой на экране девочка, которая, по идее, должна была бы в этой школе учиться вместо того, чтобы выживать, понемногу теряет человеческий облик, то на тебя с непререкаемой мощью наваливается осознание всей неестественности и чудовищности положения как девочки, так и всего человечества, вынужденного убивать себе подобных. Поразительное кино.

Пока без даты старта проката, но хочется верить, она скоро станет известна.

"Кислота"

Приз за лучший фильм дебютной программы

YouTube/iVideos

Что ж, если про "Войну Анны" нельзя сказать, что это любимый фильм (такое тяжелое даже на физическом уровне кино, наверное, было бы в целом неправильно любить, хотя не уважать его невозможно), то про "Кислоту" — можно и нужно.

Это кино — манифест, хоть и не задумывалось таковым: дебютант в кинорежиссуре, актер Гоголь-центра Александр Горчилин, снял фильм о своем поколении 20-летних и старше, потерянных и потерявшихся молодых людей, которые, согласно авторской метафоре, разъедают и себя, и свои отношения с окружающими людьми, обществом и миром. Страшно сказать, но примерно о том же и в тот же самый момент выпустила альбом "Раскраски для взрослых" певица Монеточка (причем спела она песни с него на том же "Кинотавре", а Горчилин сам рассказывает в интервью о своей любви к песне "Пост-пост"). В общем, этот фильм, несомненно, о духе времени, посему — пропускать нельзя.

В прокате с 4 октября.

"Слоны могут играть в футбол"

Без призов

YouTube/HD Trailers

Это новая работа Михаила Сегала, ранее снявшего культовые "Рассказы" о разных жизненных пертурбациях и выдающееся "Кино про Алексеева" переосмысление КСП в духе коэновского "Внутри Льюина Дэвиса". "Слоны могут играть в футбол" — замысловатый и очень тонко придуманный фильм, хотя в нем почти ничего не происходит.

Герой (Владимир Мишуков), вероятно, очень обеспеченный, но также и очень одинокий мужчина средних лет, улетает в чужой город в командировку, где впервые за долгое время видится со старым другом (его играет сам Сегал, что, конечно, очень интригует), у которого за это время подросла дочь-выпускница. Он сначала общается с ней о чем-то совсем не значимом, гуляет с ней, а затем она вдруг ночью приходит ночевать к нему в номер, заплаканная и облитая дождем. Но, внезапно, между ними ничего не происходит, пусть даже они в итоге и спят вместе: как это описывает сама нимфетка, "кровать большая, на ней слоны могут в футбол играть". Приехав домой, он, воодушевленный, начинает втихую следить за дочерью другого друга (режиссер Юрий Быков), а затем — разгуливать по городу еще за одной.

Эротическое напряжение, которое так никак ни во что и не разрешается, чувствуется в фильме очень сильно, но в этой перверсивной, казалось бы, концепции почему-то нет места разновозрастному сексу. Все дело в том, что это кино, как и та же "Кислота", о мучительном массовом одиночестве и, как следствие, о кризисе института семьи и общества. Главный герой заводит себе фантомных детей, придуманные семьи, и даже испытывает кризис в этих ненастоящих отношениях. При этом понимание того, что же руководит героем, приходит не сразу: кино словно разархивируется у тебя в голове, занимая в итоге все свободное место, значительно позже финала и выхода из зала.

Пока без даты старта проката, но хочется верить, она появится.

"Сердце мира"

Главный приз фестиваля; приз за лучшую мужскую роль

YouTube/Кинокомпания "СТВ

Проще всего (хотя и не вполне корректно) описать это кино можно так: "Аритмия", только вместо врача — ветеринар. Авторы сценария те же — Наталья Мещанинова, и помогал ей режиссер "Аритмии" Хлебников, только в этот раз Мещанинова выступила также и режиссером.

В каком-то смысле это действительно то же кино об искренности, о человеке простом и о его непростых проблемах, о взаимодействии со сложноустроенным миром вокруг. Главный герой Егор (Степан Девонин, муж режиссера) работает с собаками, лисами и прочим зверьем, которое обитает на притравочной станции где-то на краю мира, посреди бескрайнего леса, куда хозяева приводят своих собак, чтобы научить их бегать за дичью, догонять ее и ловить. В деревянную "нору" запускают лисицу, а затем собаку. Это стандартная в целом практика, и такие станции разрешены законом, имеют лицензию, хотя бывают и браконьерские. Уже здесь возникает очевидный внутренний конфликт: вроде как герой работает с животными, помогает им, но, с другой стороны, как же можно так измываться над несчастными лисичками, пусть они уже выведены хозяином станции в пятом поколении и давно привыкли к глупым собакам?

Подобное противоречие до поры до времени не трогает стоика Егора, чье сердце, кажется, вовсе атрофировалось в связи с тяжелым и болезненно забытым прошлым, которое нам понемногу рассказывают. Он снова, как и в "Слонах" Сегала, неосознанно пытается найти себе семью, присоединиться к чужой. В общем, это очень гуманистическое кино о человеке, который все никак не может нащупать пресловутое сердце мира. И уже этим оно очень напоминает "Аритмию": здесь, кстати, есть такая же наотмашь искренняя постельная сцена (как там была, помните, с ножом под задницей) на берегу лесной речки, почти животная в своей эротичности.

Кино, может быть, слишком мало проговаривает того, что хочет сказать, и слишком много отдает на откуп чувствам зрителя, которые он может и не испытать ввиду своей черствости. Но уж если испытает, то по полной, как лиса в деревянной норе.

В прокате с 27 сентября.

"Русский Бес"

Приз за лучшую режиссуру

YouTube/В Рейтинге

Жестокий и кровавый фильм Григория Константинопольского, который теперь-то уж, после приза на "Кинотавре" (для всех неожиданного), скорее всего, выйдет в прокат, проще всего описать так: если бы Тарантино начал снимать в 90-х не в США, а в России, то что-то такое он бы и снял.

Это саморазоблачительное кино одного из главных певцов эпохи, который не чурался ни жанровых фокусов, ни графичной жестокости, ни российской попсы в саундтреке, в общем, любого китча, треша и угара. Его новый фильм — о том, как он пытается избавиться от этих навязчивых девяностых и бандитов в своем творчестве: в общем-то, большая часть сюжета происходит исключительно в голове главного героя (Иван Макаревич), что, конечно, особенно интригует: до конца непонятно, происходит очередное иезуитское убийство на самом деле или понарошку. Впрочем, вряд ли можно сказать, что даже фантазийная смерть бывает понарошку. Вот по мотивам этого авторского осознания и снят "Русский Бес".

Пока без даты старта проката, но она наверняка появится.

Бонус-трек (у всех этих фильмов пока не объявлен прокат):

"Двое" — дебютный фильм Тимофея Жалнина, технически безупречно придуманный и снятый триллер о том, как парень с девушкой пошли в тайгу в поход и ничем хорошим это не кончилось. Никакой мистики — только психология и жестокая природа, мать наша.

"Ван Гоги" — отчасти пенсионерское, но при этом очень интеллигентное кино Сергея Ливнева ("Серп и молот") о том, как жить рядом с гением и не превратиться под этим гнетом в ничтожество. В главных ролях солируют Даниэль Ольбрыхский и Алексей Серебряков.

"Дядя Саша" — самовлюбленная, но смешная рефлексия Александра Гордона, исполнившего в своей же картине роль режиссера Александра, который пытается снять свою новую работу. Сюжетно очень ловко придуманный фильм. Скорее всего, его покажут позже на Первом канале.

Егор Беликов