Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спецслужбы Казахстана изъяли картину Пикассо у нелегальных антикваров

Культура
15 июня, 16:24 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 15, июня. /ТАСС

По предварительным оценкам, полотно стоит $4,4 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 15 июня. /ТАСС/. Департамент Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по Алма-Ате совместно со службой экономических расследований департамента госдоходов города 14 июня задержали группу лиц, занимавшуюся оборотом предметов антиквариата с целью личного обогащения. У задержанных изъяли культурно-исторические ценности, в том числе картину Пикассо. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба КНБ Казахстана.

"Предварительная розничная стоимость изъятых предметов составляет более 2 млрд тенге ($5,9 млн). В числе изъятых предметов: 367 восточных рукописных (ХІV-ХІХ вв.) и литографических (XVIII - начало XX вв.) книг общей стоимостью 261 млн тенге ($776 тыс.), картина Пабло Пикассо стоимостью более 1,5 млрд тенге ($4,4 млн), сабли, ружья, картины, вазы и другие культурно-исторические ценности", - говорится в сообщении.

Назначены соответствующие экспертизы для уточнения исторической ценности изъятых предметов. По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 234 Уголовного кодекса "Экономическая контрабанда".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
2
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
3
Трамп: воссоединение Крыма с Россией состоялось из-за слабости Обамы
4
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
5
Пенсионный возраст в России. Досье
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости