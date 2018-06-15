Спецслужбы Казахстана изъяли картину Пикассо у нелегальных антикваров

АСТАНА, 15 июня. /ТАСС/. Департамент Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана по Алма-Ате совместно со службой экономических расследований департамента госдоходов города 14 июня задержали группу лиц, занимавшуюся оборотом предметов антиквариата с целью личного обогащения. У задержанных изъяли культурно-исторические ценности, в том числе картину Пикассо. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба КНБ Казахстана.

"Предварительная розничная стоимость изъятых предметов составляет более 2 млрд тенге ($5,9 млн). В числе изъятых предметов: 367 восточных рукописных (ХІV-ХІХ вв.) и литографических (XVIII - начало XX вв.) книг общей стоимостью 261 млн тенге ($776 тыс.), картина Пабло Пикассо стоимостью более 1,5 млрд тенге ($4,4 млн), сабли, ружья, картины, вазы и другие культурно-исторические ценности", - говорится в сообщении.

Назначены соответствующие экспертизы для уточнения исторической ценности изъятых предметов. По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 234 Уголовного кодекса "Экономическая контрабанда".