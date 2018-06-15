Минкультуры профинансирует 35 авторских и экспериментальных фильмов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ по итогам защиты кинопроектов определило 35 авторских и экспериментальных кинолент, которые получат господдержку в 2018 году. Список опубликован в пятницу на официальном сайте ведомства.

Поддержку, в частности, получит фильм по детским воспоминаниям Валерия Тодоровского "Одесса". Действие картины происходит в Одессе в 1970 году. В фильме могут сняться Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт и Леонид Ярмольник, который также стал продюсером картины. Ведомство предоставит субсидию на художественный фильм Оксаны Карас "Доктор Лиза", рассказывающий о главе фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку (Доктор Лиза), погибшей в автокатастрофе в декабре 2016 года. Исполнительницей главной роли станет Чулпан Хаматова.

Черно-белый фильм Андрея Кончаловского про разгон мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году "Дорогие товарищи" также получит поддержку министерства. Съемки будут проходить в Новочеркасске и Ростовской области. Главную роль исполнит Юлия Высоцкая, бюджет фильма - 150 млн рублей. Картину планируют выпустить к осени 2019 года.

Ангелина Никонова снимет при господдержке фильм по одноименной книге Карины Добротворской "Кто-нибудь видел мою девчонку?". Главные герои - кинокритик и сценарист Сергей Добротворский и его жена Карина, которых считали самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Предполагается, что картина выйдет на экраны в сентябре 2019 года.

Также господдержку, среди прочих, получат будущие фильмы "Паркет" Александра Миндадзе, "Гардемарины IV" Светланы Дружининой, "Один день Ивана Денисовича" Глеба Панфилова.