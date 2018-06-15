Минкультуры выбрало 12 детских фильмов, которые получат господдержку в 2018 году

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ по итогам защиты кинопроектов определило 12 фильмов для детей, которые получат господдержку в 2018 году. Список опубликован в пятницу на официальном сайте ведомства.

В частности, господдержку получит картина "Бармалей", в которой могут сыграть Сергей Шнуров или Гарик Сукачев. Это - детская сказка для младшего и среднего возраста. Также Минкультуры поддержит фильм Александра Богуславского "Под куполом" - историю юноши, который попадает в цирк-шапито.

Поддержку получат и новые выпуски детского юмористического журнала "Ералаш", картины "Светлячок", "В поисках мамы", "Артек" и другие. Кроме того, ведомство выделит субсидию сериалу "Годунов" с Сергеем Безруковым, Андреем Мерзликиным, Светланой Ходченковой, Анной Михалковой в главных ролях.