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Работы художника и скульптора Эрте покажут на выставке в Москве

Культура
15 июня, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Экспозиция в выставочном зале "Гранатный двор" будет работать до 15 августа

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Работы художника и скульптора Эрте покажут на выставке "Гении ар-деко. Парижская мода", которая откроется в выставочном зале "Гранатный двор" в Москве 5 июля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе организаторов выставки.

"Выставка продлится до 15 августа. На ней будут представлены более 60 оригинальных цветных литографий в технике пошуар, редкие скульптуры Эрте из частных российских и европейских собраний", - рассказали в пресс- службе.

Помимо этого, гости выставочного центра увидят коллекцию винтажной обуви и костюмов эпохи". "Все работы будут представлены в золотых рамах с музейным стеклом и сертификатом подлинности Пьера Ива Гульме (Лондон)", - добавили в пресс-службе. Также в рамках выставки будет демонстрироваться документальный фильм о жизни и работе Эрте.

Роман Тыртов, известный под псевдонимом Эрте, родился 23 ноября 1892 года в Санкт-Петербурге. Рос в дворянской семье. В 1912 году навсегда уехал из России. Жил в Париже и Монте-Карло.

Впоследствии стал знаменитым на весь мир художником-иллюстратором, модельером, сценографом. Оформлял балеты хореографа Ролана Пети, создавал костюмы для балерины Анны Павловой и танцовщицы и шпионки Маты Хари. По его эскизам одевались актрисы Норма Ширер, Эллис Терри, Марион Дэвис и многие другие. Талант художника отмечали Энди Уорхол и Джордж Баланчин. Именно Эрте считается создателем стиля "унисекс".

Создал сотни обложек для известных журналов, в том числе для Vogue и Harpers Bazaar. Также является автором множества скульптур и ювелирных изделий. В 1976 году был награжден французским Орденом искусств и литературы. Художник ушел из жизни в 1990 году и похоронен на Булонском кладбище рядом с родителями.

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