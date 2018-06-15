Коллективы из шести стран приедут на фестиваль фольклора в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 15 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры "Горцы" пройдет в Дагестане. Участие в нем примут коллективы из России и еще пяти стран, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства культуры Дагестана.

"Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры "Горцы", который пройдет в восьмой раз, состоится с 16 по 23 июня в Дагестане. Ожидается, что участие в фестивале примут коллективы из Словакии, Польши, Румынии, Азербайджана, Индии, а также из более 10 регионов России", - сказал представитель ведомства.

По его словам, торжественное открытие фестиваля и гала-концерт, посвященные 95-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, состоятся 17 июня в Русском драматическом театре им. М. Горького в Махачкале.

Миссия фестиваля

Как отметил собеседник агентства, основной миссией фестиваля "Горцы" является сохранение и развитие самобытной национальной культуры народов Дагестана, России и мира, межэтнического культурного диалога. Фестивальную программу традиционно составляют разножанровые художественно- творческие проекты.

"В рамках фестиваля фольклорные, хореографические, вокальные, инструментальные ансамбли, народные цирковые студии, мастера декоративно-прикладного искусства и народных ремесел из более 40 районов и городов республики представят культурные традиции более 30 народов Дагестана", - сказал представитель министерства.

Он добавил, что также состоятся праздники исполнителей на народных инструментах "Играй, душа!" и народной песни "Дагестанские родники", направленные на сохранение и развитие национальной музыкальной культуры.

Кроме того, в Русском театре в Махачкале состоится праздник "Поэзия народного костюма", на котором будет представлено 54 костюма дагестанских народов из районов и городов республики, демонстрация которых будет сопровождаться народными танцами и песнями.

Также составными частями фестиваля "Горцы" в этом году станут фотовыставка "Мой Дагестан - моя Россия", круглый стол "Международное сотрудничество как средство сохранения и развития этнокультуры, сохранения межнационального мира", ярмарка народных мастеров, концерт фольклорных ансамблей Дагестана, коллективов-гостей фестиваля, праздник циркового искусства "Пехлеваны" и др. Пройдут и выездные мини- фестивали, которые примут в 6 муниципалитетах республики.

О фестивале "Горцы"

Фестиваль "Горцы", который с 2012 года находится под эгидой ЮНЕСКО, проходит с 2004 года. Он организован Минкультуры РФ, Государственным российским домом народного творчества, Минкультуры Дагестана, Республиканским ломом народного творчества, Комитетом нематериального культурного наследия при дагестанском отделении комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

В предыдущих фестивалях принимали участие творческие коллективы из Мексики, Словакии, Турции, Индии, Казахстана, Азербайджана, Латвии, Таиланда, Ирана, Франции, Хорватии и других стран. Участниками фестиваля стали около 80 творческих коллективов из российских регионов.