Прощание со Станиславом Говорухиным пройдет в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Прощание с режиссером, председателем комитета Государственной думы РФ по культуре Станиславом Говорухиным пройдет в субботу в Москве. Местом траурной церемонии выбрана Преображенская церковь храма Христа Спасителя.

"16 июня в Преображенской церкви храма Христа Спасителя состоится церемония прощания и отпевание народного артиста РФ Станислава Говорухина, - сообщили ТАСС в пресс-службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. - Начало церемонии прощания - в 09:00 мск, начало отпевания - в 13:00 мск". Говорухин будет похоронен в этот же день на Новодевичьем кладбище.

Многие коллеги знали, что Говорухин болел, однако, по словам главы "Мосфильма" Карена Шахназарова, он "очень мужественно держался, был сильным, не позволял лишней суеты, связанной с его болезнью". Ложная информация о кончине Говорухина попала в сеть 13 июня, и была тут же опровергнута пресс-секретарем режиссера Марией Шоппо. Однако уже на следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил: 14 июня в 10:37 мск в подмосковном санатории "Барвиха" Говорухина не стало.

Свои соболезнование в связи с кончиной режиссера выразило руководство страны, Патриарх Московский и всея Руси, чиновники. Как своего "учителя и наставника" вспоминал Говорухина министр культуры РФ Владимир Мединский, а глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский назвал режиссера "камертоном гражданской и нравственной позиции". Режиссер Павел Лунгин выразил убеждение, что на Станислава Сергеевича ровнялись все российские кинематографисты. Алексей Учитель отметил, что "мы потеряли и творца, человека, у которого, как бы пафосно это ни прозвучало, болела душа и за страну, и за всех нас".