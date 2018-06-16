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В Москве пройдет премьера спектакля "Достоевский FM"

Культура
16 июня, 4:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В основу сюжета легли тексты произведений "Бесы" и "Идиот" Достоевского, "Моцарт и Сальери" Пушкина, а также письма композитора Моцарта

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьера спектакля "Достоевский FM" режиссера Александра Никитина пройдет на сцене московского "Электротеатра" в субботу. В основу спектакля легли тексты произведений "Бесы" и "Идиот" Федора Достоевского, "Моцарт и Сальери" Александра Пушкина, а также письма композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

"Достоевский FM" - дебютная работа Никитина. Свой спектакль режиссер строит как "драматический концерт" в трех частях, его структура родственна советским радиоконцертам. У "концерта" есть ведущий - действие сопровождается закадровым голосом диктора (Дарья Макарова), которая объявляет начало следующего номера. По словам постановщика, жанр спектакля действительно можно определить как "радиоконцерт", и "эту тему поддержит музыка, которую пишет Александр Белоусов - в ее основе голос диктора".

Такие разные, на первый взгляд, тексты русских писателей и австрийского композитора, гармонично встречаются в постановке Никитина. "Я понял, что никакая инсценировка не сможет в полной мере представить роман Достоевского "Идиот". Поэтому я решился на работу в смешанном жанре: соединение нескольких текстов", - рассказал Никитин, добавив, что тексты в спектакле звучат без изменений. "Все эти тексты по-разному описывают творческий процесс и разные типы вдохновения", - добавил режиссер.

Музыка в спектакле не просто сопровождает и выполняет роль фона, как это часто происходит в драматическом театре, она реагирует на действия актеров и, как отметил композитор спектакля Александр Белоусов, играет важную драматическую роль.

Спектакль проходит на Малой сцене театра, где пространство достаточное камерное: зрители оказываются как бы внутри спектакля, каждое обращение актера к публике становится ближе.

Спектакль "Достоевский FM" покажут в "Электротеатре" также 17 и 18 июня. В спектакле приняли участие актеры Олег Курлов, Павел Кравец, заслуженный артист РФ Юрий Дуванов, Мария Поночевная и другие.

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