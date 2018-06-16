Прощание со Станиславом Говорухиным проходит в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Прощание с режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным, который скончался 14 июня на 83-м году жизни, проходит в субботу в Преображенской церкви храма Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.

Одним из первых с режиссером простился президент России Владимир Путин. В знак почтения и скорби глава государства возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родным режиссера, в частности, его вдове Галине Говорухиной.

Проститься с Говорухиным пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр культуры РФ Владимир Мединский, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, певец Александр Розенбаум, генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный и другие общественные и культурные деятели.

Воспоминания о режиссере

Карен Шахназаров поделился с журналистами воспоминаниями о Говорухине.

"В общении он был одним из самых обаятельных людей, которых я вообще в своей жизни знал, - сказал Шахназаров. - [Человек] необыкновенного остроумия, эрудиции, с ним просто было счастьем находиться, слушать его. Огромного масштаба человек".

Эдгард Запашный заметил, что Говорухин прожил невероятно яркую жизнь во всех смыслах - творческую, политическую и настоящую жизнь гражданина России. "Это большая потеря, потому что уходит эпоха, эпоха Говорухина, - сказал Запашный. - Его фильмы - достояние нашей страны, достояние нашей культуры". Запашный также отметил, что Говорухин сделал многое для циркового искусства, всегда вникал в проблемы индустрии, помогал донести их до руководства страны.

В церкви стоят венки от Министерства культуры, Киностудии Горького, Союза кинематографистов России. В зале притушен свет, горят свечи. Прощание продлится до 13:00. Затем состоится отпевание. Режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.