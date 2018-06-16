СМИ: в Японии нашли 60 ранее неизвестных фото The Beatles

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Шестьдесят ранее неизвестных фотографий британской группы The Beatles обнаружены в доме фотографа Кацудзи Абэ. На снимках запечатлены различные моменты гастролей в Японии, состоявшихся в конце июня - начале июля 1966 года, сообщил в субботу телеканал NHK.

Фотографии сделал Абэ, работавший с джазовыми и поп-музыкантами. Десять лет назад он скончался. Пакет со снимками и негативами обнаружили сейчас в его доме, в темной комнате, в которой проявляли пленки.

По найденным фотографиям можно проследить, как проходили гастроли группы в Японии, с момента ее прибытия в аэропорт Ханэда. Особую ценность, по мнению экспертов, представляют снимки с завершающего концерта The Beatles в Токио 2 июля 1966 года. Его звукозапись не сохранилась, и фотографий с этого выступления также до сих пор практически не было.

The Beatles была создана в 1960 году и распалась в 1970 году. После этого все четверо музыкантов - Джон Леннон (1940-1980), Пол Маккарти, Джордж Харрисон (1943-2001) и Ринго Старр - начали сольные карьеры. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен.