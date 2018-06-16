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Вдова Солженицына рассказала об интервью писателя, которое он дал Говорухину

Культура
16 июня, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Интервью состоялось почти 20 лет спустя после изгнания литератора из СССР, отметила Наталья Солженицына

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Свое первое интервью российским журналистам почти 20 лет спустя после изгнания из СССР Александр Солженицын принципиально дал именно Станиславу Говорухину. Об этом в субботу в ходе прощания с режиссером напомнила журналистам вдова писателя Наталья Солженицына.

Прощание с Говорухиным проходит в Москве в Храме Христа Спасителя, отдать дань памяти режиссеру, актеру, депутату пришли сотни людей, в их числе первые лица государства.

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Прощание со Станиславом Говорухиным проходит в Москве

"Нам предлагали других людей из Останкино, но Солженицын захотел именно Говорухина, с которым мы не были знакомы, но мы видели перед этим его фильм "Так жить нельзя", и у Александра Исаевича было ощущение, что у него рвется сердце, так же как у Славы, он хотел именно с этим человеком разговаривать", - рассказала Солженицына.

Она отметила, что это было первое интервью, снятое через 18 лет после изгнания писателя из СССР. " Это было первое, что увидели наши соотечественники", - сказала вдова писателя.

По ее мнению, когда Говорухин работал в Госдуме, "он свои взгляды защищал". "И я думаю, что он во многом выразил такие главные поворотные моменты нашей страны, даже если большинство в этот момент думало не так. Конечно, он был большой режиссер и большой художник. Для нас он был близкий друг, мы очень дружили и нам его будет очень не хватать", - заключила Солженицына.

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