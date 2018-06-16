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Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с Табаковым и Броневым

Культура
16 июня, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

На церемонию прощания с режиссером пришли президент России, министр культуры и другие

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Режиссера Станислава Говорухина, скончавшегося утром 14 июня на 83 году жизни, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с семьей режиссера.

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"Режиссер будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Табакова и Броневого", - сказал собеседник агентства.

Церемония прощания началась в Преображенской церкви 16 июня в 09:00 мск и продлится до 13:00 мск. С утра почтить память режиссера пришли президент России Владимир Путин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Владимир Мединский, хирург Леонид Рошаль, кинорежиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, певец Александр Розенбаум, а также депутаты, деятели культуры.

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Умер Станислав Говорухин
Персоны
Табаков, Олег Павлович Крутой, Игорь Яковлевич Рошаль, Леонид Михайлович Броневой, Леонид Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Шахназаров, Карен Георгиевич Кириенко, Сергей Владиленович Говорухин, Станислав Сергеевич Розенбаум, Александр Яковлевич Мединский, Владимир Ростиславович
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