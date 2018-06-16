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Умер дирижер Геннадий Рождественский

Культура
16 июня, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Обстоятельства и место смерти пока не известны

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Геннадий Рождественский

Геннадий Рождественский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР, дирижер Геннадий Рождественский скончался на 88-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в окружении музыканта.

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Биография дирижера Геннадия Рождественского

"Да, это произошло, сообщил его близкий человек. Но до жены (пианистки Виктории Постниковой - прим. ТАСС) пока не можем дозвониться", - сказал источник. Обстоятельства и место смерти ему не известны.

Геннадий Рождественский (1931 - 2018) - советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами. С 2012 года был музыкальным руководителем - главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.

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