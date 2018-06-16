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Урин: Рождественский очень многое определил в музыкальном мире в России

Культура
16 июня, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Генеральный директор Большого театра России назвал дирижера мастером, с которым была связана вся жизнь театра

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР Геннадий Рождественский был выдающимся дирижером, многое определившем в музыкальном мире России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал в субботу генеральный директор Большого театра России Владимир Урин.

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Биография дирижера Геннадия Рождественского

Ранее о смерти музыканта на 88-м году жизни сообщили ТАСС в его окружении. Дата и место похорон пока не известны.

"Геннадий Рождественский был одним из выдающихся дирижеров абсолютно мирового класса. Это был мастер, с которым была связана вся жизнь Большого театра", - отметил Урин.

Урин напомнил, что еще будучи молодым дирижером Рождественский возглавил сценический оркестр Большого театра. "Затем Рождественский был главным дирижером ГАБТ. Если посмотреть на историю Большого театра последних десятилетий, то мы увидим, каким количеством знаковых спектаклей дирижировал Рождественский".

"Рождественский был открыт всему новому. Он дружил с Шостаковичем и Прокофьевым. Есть личности, которые по значимости, по масштабу очень многое определили в музыкальном мире в нашей стране. Жаль, что не стало Геннадия Рождественского, это уходящая музыкальная эпоха", - сказал глава ГАБТ.

Геннадий Рождественский (1931 - 2018) - советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами. С 2012 года был музыкальным руководителем - главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.

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