В Московской консерватории подтвердили факт смерти Геннадия Рождественского

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Ректорат Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, где многие годы преподавал народный артист СССР Геннадий Рождественский, подтвердил информацию о кончине дирижера.

"Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием сообщает о кончине заведующего кафедрой оперно-симфонического дирижирования, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Российской Федерации, профессора Геннадия Николаевича Рождественского", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте вуза.

"Геннадий Николаевич Рождественский - это патриарх дирижерского искусства. Это не просто великий артист, это потрясающая личность", - сказал ректор консерватории Александр Соколов, добавив, что сообщение о смерти дирижера "потрясло многих".

"В Московской консерватории, где он руководил кафедрой оперно-симфонического дирижирования, было воспитано очень много музыкантов, которые с гордостью называют себя учениками Рождественского. Он очень много привнес в жизнь консерватории и создал здесь концертный оркестр, который сегодня является нашей гордостью. Он обеспечил связь студентов с будущим полем их деятельности, которое именно дирижерам иногда приходится искать с большим трудом", - заметил ректор учебного заведения.

Соколов также напомнил, что Рождественский стал первым обладателем золотой медали выдающихся профессоров Московской консерватории, и его имя высечено на мраморной доске перед Малым залом консерватории.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно, уточнили в консерватории.

Геннадий Рождественский (1931 - 2018) - советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, в том числе был главным дирижером Большого театра России. С 2012 года был музыкальным руководителем - главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.