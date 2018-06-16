Отпевание Станислава Говорухина прошло в Храме Христа Спасителя

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Отпевание Станислава Говорухина завершилось в храме Христа Спасителя в Москве, богослужение возглавил епископ Домодедовский Иоанн, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Перед отпеванием было зачитано послание патриарха. "Станислав Сергеевич принадлежал к числу выдающихся деятелей русской культуры. Как незаурядный режиссер, сценарист и актер он принимал участие в создании более полусотни художественных и документальных фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественной кинематографии и получили мировое признание", - отметил предстоятель Русской православной церкви.

Церковный хор исполнил торжественные богослужебные песнопения. Люстры в храме были погашены, молящиеся держали в руках свечи.

Церемония прощания с режиссером прошла в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя утром в субботу.