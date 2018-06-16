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Отпевание Станислава Говорухина прошло в Храме Христа Спасителя

Культура
16 июня, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Патриарх Кирилл назвал режиссера выдающимся деятелем русской культуры

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Отпевание Станислава Говорухина завершилось в храме Христа Спасителя в Москве, богослужение возглавил епископ Домодедовский Иоанн, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Москве простились со Станиславом Говорухиным

Перед отпеванием было зачитано послание патриарха. "Станислав Сергеевич принадлежал к числу выдающихся деятелей русской культуры. Как незаурядный режиссер, сценарист и актер он принимал участие в создании более полусотни художественных и документальных фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественной кинематографии и получили мировое признание", - отметил предстоятель Русской православной церкви.

Церковный хор исполнил торжественные богослужебные песнопения. Люстры в храме были погашены, молящиеся держали в руках свечи.

Церемония прощания с режиссером прошла в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя утром в субботу.

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