Станислав Говорухин похоронен на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин похоронен в субботу на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями.

На последнее прощание, которое было закрытым, попали только близкие, коллеги и друзья Говорухина. Среди пришедших проститься с ним были спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Похороны прошли с воинскими почестями - у могилы выстроился почетный караул, который дал несколько оружейных залпов перед тем, как гроб опустили в землю. Прозвучал Гимн России.

Могила режиссера, скончавшегося 14 июня на 83-м году жизни, расположена рядом с захоронениями Олега Табакова и Леонида Броневого. Перед похоронами прошли гражданская панихида на кладбище и заупокойная лития.

Гражданская панихида

На кладбище прошла импровизированная гражданская панихида. "Бывают потери, которые зияют в нашей жизни, и, видимо, эта рана останется с нами навсегда", - сказал режиссер Ренат Давлетьяров, по словам которого, Говорухин был одним из самых "не пафосных людей". "Дорогой Станислав Сергеевич, я тебя всегда считал своим отцом, - отметил режиссер. - Мы всегда будем скорбеть и вспоминать нашего великого друга".

Внук режиссера, Станислав Говорухин отметил, что не слишком часто общался с дедом, в основном, они разговаривали по телефону. "Но в этой емкости и был весь Станислав Сергеевич Говорухин, - сказал внук. - Для меня мой дедушка был и остается настоящим мужчиной, спасибо за то, что он для меня сделал, мне есть, чем гордиться".

"Вселенная Говорухина" останется в киномире как России, так и Украины, сказал Федор Бондарчук отметив, что "память о нем, действительно, светлая".

Прощание в храме

Прощание и отпевание Станислава Говорухина прошло в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Траурная церемония началась в 09:00 мск и продлилась до 13:00 мск. С утра почтить память режиссера пришли президент России Владимир Путин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Владимир Мединский, хирург Леонид Рошаль, кинорежиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, певец Александр Розенбаум, сотни почитателей таланта Говороухина.

О Станиславе Говорухине

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники. Окончил геологический факультет Казанского государственного университета, работал геологом, затем - редактором и ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения. Позже Говорухин окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал на Одесской киностудии и "Мосфильме".

Полнометражным режиссерским дебютом стала картина "Вертикаль", снятая совместно с Борисом Дуровым. Наибольшую известность Говорухину принес сериал "Место встречи изменить нельзя", главную роль в котором, как и в "Вертикали", исполнил Владимир Высоцкий.

Прославился Говорухин и как актер, сыграв в фильме Сергея Соловьева "Асса" бандита Крымова.

Среди самых известных работ режиссера - "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многие другие картины. Лента Говорухина - "Конец прекрасной эпохи" - была отмечена премией "Золотой орел" за лучшую режиссерскую работу.