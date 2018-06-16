Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большой симфонический оркестр имени Чайковского посвятит концерт Рождественскому

Культура
16 июня, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

С 1961 по 1974 год дирижер был художественным руководителем этого оркестра

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского (БСО) посвятит субботнее выступление в подмосковном городе Раменское памяти своего бывшего руководителя, народного артиста СССР, дирижера Геннадия Рождественского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе коллектива.

Смотрите также
Геннадий Рождественский

"Геннадий Рождественский был патриархом дирижерского искусства"

О смерти Геннадия Рождественского стало известно ранее в субботу. Музыканту было 87 лет.

"С 1961 по 1974 год Геннадий Рождественский был художественным руководителем БСО имени П. И. Чайковского [тогда Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения]. И коллектив посвящает памяти маэстро свой сегодняшний концерт в городе Раменском, ставший частью масштабного проекта "Высокое искусство в малых городах Подмосковья", - сказали в пресс-службе.

В этот вечер за дирижерский пульт БСО встанет Денис Лотоев.

Геннадий Рождественский (1931-2018) - советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, в том числе был главным дирижером Большого театра России. С 2012 года был музыкальным руководителем - главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Геннадий Рождественский
Персоны
Чайковский, Петр Ильич Рождественский, Геннадий Николаевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Як-52 разбился в Алтайском крае
2
Правительство вносит в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста
3
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
4
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
5
Отпевание Станислава Говорухина прошло в Храме Христа Спасителя
6
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
7
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости