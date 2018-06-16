Большой симфонический оркестр имени Чайковского посвятит концерт Рождественскому

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского (БСО) посвятит субботнее выступление в подмосковном городе Раменское памяти своего бывшего руководителя, народного артиста СССР, дирижера Геннадия Рождественского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе коллектива.

О смерти Геннадия Рождественского стало известно ранее в субботу. Музыканту было 87 лет.

"С 1961 по 1974 год Геннадий Рождественский был художественным руководителем БСО имени П. И. Чайковского [тогда Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения]. И коллектив посвящает памяти маэстро свой сегодняшний концерт в городе Раменском, ставший частью масштабного проекта "Высокое искусство в малых городах Подмосковья", - сказали в пресс-службе.

В этот вечер за дирижерский пульт БСО встанет Денис Лотоев.

Геннадий Рождественский (1931-2018) - советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, в том числе был главным дирижером Большого театра России. С 2012 года был музыкальным руководителем - главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.