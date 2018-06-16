Во Франции открыли памятник Джонни Холлидею

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Памятник французскому рок-исполнителю и композитору Джонни Холлидею (1943-2017) установлен в городе Вивье на юго-востоке Франции. Церемония открытия состоялась в субботу в присутствии более 2 тыс. поклонников музыканта. Холлидей умер в декабре прошлого года.

Скульптура высотой 3 м изображает певца в полный рост: одну руку он протянул вперед, а в другой держит микрофон. Памятник выполнен французским мастером Даниэлем Жоржем на средства, собранные фанатами исполнителя, которому 15 июня исполнилось бы 75 лет. На его основании выгравированы имена поклонников, пожертвовавших деньги на создание скульптуры.

Город Вивье был выбран не случайно - здесь покоится мама Джонни Холлидея Югетт Клерк. Сам же музыкант похоронен на острове Сен-Бартельми в Карибском море, где у него была вилла, на которой он любил отдыхать.

Как отметил инициатор проекта Пьер Раготтаз, идея воздвигнуть памятник Холлидею пришла ему во время церемонии прощания с певцом в Париже. "Я сказал, что душа Джонни находится здесь, в Вивье. Сюда он приезжал в течение последних 17 лет", - отметил Раготтаз.

"Жан-Филипп Смет [настоящее имя музыканта] покинул нас, но Джонни всегда с нами", - сказал присутствовавший на церемонии глава муниципального совета Вивье Ален Барнье.

Джонни Холлидей умер в ночь на 6 декабря 2017 года после продолжительной болезни. Ему было 74 года. Музыкант родился 15 июня 1943 года в Париже. Выступать он начал еще школьником, исполняя песни в паузах в эстрадном шоу вместе с кузиной и ее мужем. Его репертуар насчитывает сотни рок-композиций, его диски разошлись в мире общим тиражом 110 млн экземпляров.

Церемония прощания с кумиром состоялась 9 декабря прошлого года в центре Парижа. Проститься с Холлидеем пришли сотни тысяч человек, прямую трансляцию вели все телеканалы и радиостанции страны. Траурная процессия прошла от Триумфальной арки по Елисейским Полям до церкви Мадлен, где состоялась заупокойная служба.