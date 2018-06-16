Мацуев: имение Рахманинова "Сенар" в Швейцарии откроется для посетителей осенью 2018 года

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Имение русского композитора Сергея Рахманинова "Сенар" в Швейцарии станет музеем и откроется для посетителей осенью 2018 года, сообщил журналистам перед выступлением на международном фестивале "Белая сирень" в Казани российский пианист, арт-директор Фонда Сергея Рахманинова Денис Мацуев. Россия также будет принимать участие в работе мемориала.

"Это мемориал, это будет открыто для всех паломников, поклонников и почитателей нашего великого русского гения. Там будут проводиться лекции, экскурсии и концерты, это будет все неприкосновенно. Откроется, я думаю, осенью, я надеюсь на это. У нас будет большая деятельность, и мы будем сообщать о ней", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам пианиста, ранее стоял вопрос о выкупе "Сенара" Россией, но, "с юридической точки зрения, это сделать непросто". "Самое главное - что это останется в том виде, в котором это было, это будет открытое место для любого желающего", - добавил он.

Вопрос о необходимости приобретения "Сенара", где Рахманинов жил с семьей накануне Второй мировой войны, Мацуев поднял в 2012 году на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Итогом стало поручение президента РФ Владимира Путина Министерству культуры и МИД РФ изучить вопрос о возможности приобретения архива Рахманинова и его имения в собственность РФ.

В июне прошлого года в интервью ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, что проект покупки имения "Сенар" пришлось заморозить из-за санкций и отсутствия консолидированной позиции наследников композитора по схеме продажи поместья.