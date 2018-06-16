Мацуев впервые исполнил на фестивале в Казани рапсодию Гершвина с джазовыми каденциями

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Российский пианист Денис Мацуев исполнил на международном фестивале имени Сергея Рахманинова "Белая сирень", который в этом году приурочен к чемпионату мира по футболу, Рапсодию в стиле блюз Джорджа Гершвина с джазовыми каденциями. Казанская аудитория такой вариант этого произведения услышала впервые, рассказал ТАСС Мацуев.

"[Рапсодию Гершвина] много раз исполняли, она необычна тем, что внутри этой рапсодии будет джазовая каденция, это в Казани точно еще никто не делал. Мы вместе с Андреем Ивановым и Александром Зингером (это потрясающие джазовые музыканты, с которыми мы делаем свою программу) придумали эту историю внутри рапсодии - свои импровизации, свои каденции. Это уже слышало, наверное, 20 стран мира, много городов России", - сказал Мацуев.

Он отметил, что Рахманинов дружил с Гершвином, поэтому выбор произведения для исполнения на фестивале был неслучайным. "Он (Рахманинов прим. ТАСС) был на премьере этой рапсодии в стиле блюз в Нью-Йорке в исполнении автора - Гершвин был за роялем и Нью-Йоркский филармонический оркестр, - добавил музыкант. - Рахманинов был воодушевлен этой музыкой, он очень любил Гершвина, который имел русские, одесские, еврейские корни, поэтому для меня рапсодия в стиле блюз - это, действительно, один из лейтмотивов моего репертуара. Я ее неоднократно играл с разными оркестрами, в том числе и записал это произведение с Нью-Йоркским филармоническим оркестром".

"В Казани ее (Рапсодию в стиле блюз Гершвина - прим. ТАСС) играю впервые, тем более в таком виде с джазовыми каденциями. Я никогда не забуду наш концерт в Вашингтоне, в кафедральном соборе в прошлом году с Гергиевым и Мариинским оркестром, где был Андрей [Иванов] и также был один черный барабанщик. Это был такой концерт за мир, концерт за единение, очень в нужное время, на мой взгляд, был этот концерт в Америке, поэтому я очень рад, что мы доехали до Казани с этой интерпретацией", - подчеркнул Мацуев.

Фестиваль "Белая сирень" проводится в Казани с 2011 года, его основным организатором выступает художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстана, народный артист России Александр Сладковский. За шесть лет в фестивале приняли участие российские и зарубежные музыканты, среди которых Михаил Плетнев, Николай Луганский, Борис Березовский, Вадим Холоденко, Дмитрий Маслеев, Рамзи Ясса (Франция-Египет), Фредерик Кемпф (Великобритания), Полина Осетинская, Максим Могилевский. Выбор города обусловлен, в частности, дружбой Рахманинова с Федором Шаляпиным, уроженцем Казани. Что касается названия фестиваля, то считается, что поклонницы Рахманинова после его выступлений дарили музыкантам именно белую сирень.