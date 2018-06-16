Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мацуев впервые исполнил на фестивале в Казани рапсодию Гершвина с джазовыми каденциями

Культура
16 июня, 20:47 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 16, июня. /ТАСС

Фестиваль "Белая сирень" проводится в Казани с 2011 года, его основным организатором выступает главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстана Александр Сладковский

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Российский пианист Денис Мацуев исполнил на международном фестивале имени Сергея Рахманинова "Белая сирень", который в этом году приурочен к чемпионату мира по футболу, Рапсодию в стиле блюз Джорджа Гершвина с джазовыми каденциями. Казанская аудитория такой вариант этого произведения услышала впервые, рассказал ТАСС Мацуев.

"[Рапсодию Гершвина] много раз исполняли, она необычна тем, что внутри этой рапсодии будет джазовая каденция, это в Казани точно еще никто не делал. Мы вместе с Андреем Ивановым и Александром Зингером (это потрясающие джазовые музыканты, с которыми мы делаем свою программу) придумали эту историю внутри рапсодии - свои импровизации, свои каденции. Это уже слышало, наверное, 20 стран мира, много городов России", - сказал Мацуев.

Он отметил, что Рахманинов дружил с Гершвином, поэтому выбор произведения для исполнения на фестивале был неслучайным. "Он (Рахманинов прим. ТАСС) был на премьере этой рапсодии в стиле блюз в Нью-Йорке в исполнении автора - Гершвин был за роялем и Нью-Йоркский филармонический оркестр, - добавил музыкант. - Рахманинов был воодушевлен этой музыкой, он очень любил Гершвина, который имел русские, одесские, еврейские корни, поэтому для меня рапсодия в стиле блюз - это, действительно, один из лейтмотивов моего репертуара. Я ее неоднократно играл с разными оркестрами, в том числе и записал это произведение с Нью-Йоркским филармоническим оркестром".

"В Казани ее (Рапсодию в стиле блюз Гершвина - прим. ТАСС) играю впервые, тем более в таком виде с джазовыми каденциями. Я никогда не забуду наш концерт в Вашингтоне, в кафедральном соборе в прошлом году с Гергиевым и Мариинским оркестром, где был Андрей [Иванов] и также был один черный барабанщик. Это был такой концерт за мир, концерт за единение, очень в нужное время, на мой взгляд, был этот концерт в Америке, поэтому я очень рад, что мы доехали до Казани с этой интерпретацией", - подчеркнул Мацуев.

Фестиваль "Белая сирень" проводится в Казани с 2011 года, его основным организатором выступает художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстана, народный артист России Александр Сладковский. За шесть лет в фестивале приняли участие российские и зарубежные музыканты, среди которых Михаил Плетнев, Николай Луганский, Борис Березовский, Вадим Холоденко, Дмитрий Маслеев, Рамзи Ясса (Франция-Египет), Фредерик Кемпф (Великобритания), Полина Осетинская, Максим Могилевский. Выбор города обусловлен, в частности, дружбой Рахманинова с Федором Шаляпиным, уроженцем Казани. Что касается названия фестиваля, то считается, что поклонницы Рахманинова после его выступлений дарили музыкантам именно белую сирень.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Персоны
Мацуев, Денис Леонидович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В посольстве Мексики подтвердили информацию о двух пострадавших при наезде такси в Москве
2
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
3
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
4
Правительство вносит в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
ДНР: ВСУ при обстреле поселка Зайцево испытали американскую систему наземной разведки
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости