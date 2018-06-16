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Российско-ливанский культурный центр открылся в городе Алей

Культура
16 июня, 22:15 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Это восьмой по счету ливанский город, который включился в гуманитарное сотрудничество с РФ, отметил руководитель представительства Россотрудничества в Бейруте Вадим Зайчиков

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БЕЙРУТ, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Город Алей, расположенный на шоссе Бейрут-Дамаск, стал местом прописки нового Российско-ливанского культурного центра. Как рассказал ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Бейруте Вадим Зайчиков, "это событие, которое было приурочено к отмечавшемуся 12 июня Дню России, вызвало большой интерес у общественности Горного Ливана, где проживает немало семей наших соотечественников".

По его словам, Алей стал восьмым по счету ливанским городом, который включился в поле гуманитарного сотрудничества с Россией. Российско-ливанские культурные центры работают сейчас в Триполи, порту Батрун, в Баальбеке - административном центре восточной провинции, в горных городах Бейт-Мери и Бааклин, а также в Набатии на юге Ливана. 10 июня Дом российско-ливанской культуры открылся в городе Рашая-эль-Вади у подножия библейской горы Хермон.

"Мы рассчитываем, что центр в Алее будет способствовать привлечению молодых ливанцев из горных регионов на учебу в российские вузы, - указал Зайчиков. - Здесь будет не только преподаваться русский язык, но, учитывая пожелание ливанской стороны, откроется художественная студия, музыкальная и балетная школы".

В субботу на сцене под открытым небом в Алее дали концерт артисты из танцевального и вокального ансамблей при Российском центре науки и культуры в Бейруте. Искусство юных мастеров вызвало восторженную реакцию ливанской публики.

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