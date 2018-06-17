Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа "Ногу Свело!" предложит иностранцам спеть русские песни в новом интернет-проекте

Культура
17 июня, 10:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Первые три эпизода проекта "Русский алфавит" уже сняты, отметил лидер группы Максим Покровский

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Иностранцы попытаются спеть русскоязычные песни в рамках интернет-проекта, организованного рок-группой "Ногу Свело!". Об этом в интервью ТАСС сообщил основатель и лидер коллектива Максим Покровский.

Интервью

Максим Покровский

Максим Покровский: "Хару Мамбуру" остается одной из главных песен "Ногу свело!"

Перейти в раздел Интервью

"Проект называется "Русский алфавит". Задумка в том, чтобы иностранцы пели русские песни. <…> Все проходит в форме баттла, хотя по факту проигравших не будет", - сказал Покровский, отметив, что на сегодняшний день не знает аналогов шоу.

Проект, который будет публиковаться на YouTube-канале "Ногу Свело!" или компании Max Incubator, осуществляющей управление коллективом, получил название по песне группы, "но он не имеет к ней прямого отношения". "Возможно, где-то когда-то она будет использована как музыкальное оформление", - уточнил музыкант.

Покровский сообщил, что уже сняты первые три эпизода, в которых шестеро американцев поют русские песни. "Причем делают это с большим удовольствием, учат куплет, припев на русском языке. Кстати это не русскоязычные люди, не эмигранты, - заметил лидер "Ногу Свело!". - Там есть и профессионалы, и полупрофессионалы".

Музыкант подчеркнул, что "Русский алфавит" не является насмешкой над иностранцами, не говорящими по-русски. "Это идея о том, что музыка интернациональна, что все люди относятся друг к другу хорошо, что искусство одной страны привлекает, радует представителей другой страны. Это для меня в первую очередь идея продвижения русской музыки за пределами России и русскоговорящего пространства. Идея в том, чтобы показать, что у нас есть талантливые люди, хорошие песни", - пояснил он.

Премьера шоу запланирована на сентябрь 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
2
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
3
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
4
Welt: глава МВД Германии заявил, что больше не может работать с Меркель
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Виновник ДТП в центре Москвы рассказал, что был за рулем без отдыха около 20 часов
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости