Группа "Ногу Свело!" предложит иностранцам спеть русские песни в новом интернет-проекте

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Иностранцы попытаются спеть русскоязычные песни в рамках интернет-проекта, организованного рок-группой "Ногу Свело!". Об этом в интервью ТАСС сообщил основатель и лидер коллектива Максим Покровский.

"Проект называется "Русский алфавит". Задумка в том, чтобы иностранцы пели русские песни. <…> Все проходит в форме баттла, хотя по факту проигравших не будет", - сказал Покровский, отметив, что на сегодняшний день не знает аналогов шоу.

Проект, который будет публиковаться на YouTube-канале "Ногу Свело!" или компании Max Incubator, осуществляющей управление коллективом, получил название по песне группы, "но он не имеет к ней прямого отношения". "Возможно, где-то когда-то она будет использована как музыкальное оформление", - уточнил музыкант.

Покровский сообщил, что уже сняты первые три эпизода, в которых шестеро американцев поют русские песни. "Причем делают это с большим удовольствием, учат куплет, припев на русском языке. Кстати это не русскоязычные люди, не эмигранты, - заметил лидер "Ногу Свело!". - Там есть и профессионалы, и полупрофессионалы".

Музыкант подчеркнул, что "Русский алфавит" не является насмешкой над иностранцами, не говорящими по-русски. "Это идея о том, что музыка интернациональна, что все люди относятся друг к другу хорошо, что искусство одной страны привлекает, радует представителей другой страны. Это для меня в первую очередь идея продвижения русской музыки за пределами России и русскоговорящего пространства. Идея в том, чтобы показать, что у нас есть талантливые люди, хорошие песни", - пояснил он.

Премьера шоу запланирована на сентябрь 2018 года.