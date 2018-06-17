Московская консерватория 3 июля проведет концерт памяти Геннадия Рождественского

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Концертный симфонический оркестр Московской консерватории, созданный народным артистом СССР, дирижером Геннадием Рождественским, 3 июля даст концерт в память о маэстро в Большом зале консерватории. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС художественный руководитель коллектива Анатолий Левин.

Геннадий Рождественский скончался 16 июня на 88-м году жизни. Дата и место прощания пока обсуждаются с семьей маэстро.

"У нас в этот день был назначен концерт с совершенно другой программой - праздничной, летней. Мы посчитали, что это неуместно. И по совместному решению с руководством консерватории поменяли программу. Это будет концерт памяти Геннадия Николаевича", - сказал Левин.

Вторым дирижером в этот вечер выступит Азим Каримов - последний выпускник Геннадия Рождественского. "Позавчера у него была защита диплома, очень удачная. К сожалению, Геннадий Николаевич так и не узнал, что все прошло замечательно", - посетовал Левин.

В первом отделении Каримов продирижирует Второй симфонией Прокофьева. "Это практически завещание Геннадия Николаевича, потому что он выбрал это сочинение для диплома (Азима Каримова - прим. ТАСС), и он даже мечтал сделать фильм, построенный на репетициях и исполнении этой симфонии, которая очень редко звучит - она сложна и для исполнения, и для восприятия", - пояснил худрук оркестра.

Во втором отделении за пульт встанет сам Левин. "Мы с оркестром сыграем Пятнадцатую симфонию Шостаковича, последнюю, она об уходе", - заметил дирижер. "И Шостакович, и Прокофьев - композиторы, которые были особенно дороги Геннадию Николаевичу", - подчеркнул Левин.

О Геннадии Рождественском

Геннадий Рождественский (1931 - 2018) - советский и российский дирижер, пианист, композитор и музыкально-общественный деятель, педагог, профессор Московской консерватории. Более 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами, в том числе был главным дирижером Большого театра России. С 2012 года был музыкальным руководителем - главным дирижером Московского государственного академического камерного театра им. Бориса Покровского.