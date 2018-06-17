РФ и Саудовская Аравия договорились сделать культурный обмен неотъемлемой частью контактов

Мексиканка приехала в Россию в 82 года, чтобы впервые поддержать сборную вживую на ЧМ

Мексиканка приехала в Россию в 82 года, чтобы впервые поддержать сборную вживую на ЧМ 17 июня, 16:42

ДАХРАН /Саудовская Аравия/, 17 июня. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия, которые и раньше активно взаимодействовали на мировом рынке нефти, нашли и начали развивать новое - культурное - измерение для налаживания своего сотрудничества.

Перед состоявшимся в субботу первым в истории страны симфоническим концертом в исполнении оркестра Мариинского театра, который прошел при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и компании Saudi Aramco, страны договорились закрепить формат координации действий на международных нефтяных рынках ОПЕК+ на бессрочной основе и сделать культурный обмен неотъемлемой частью контактов между двумя странами.

О встрече министров энергетики Саудовской Аравии и России

Концерт Мариинки состоялся на сцене самого современного в стране концертного зала в культурном центре "Итра" имени короля Абдулазиза в городе Дахран. В церемонии открытия центра приняли участие министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех и его российский визави Александр Новак, которые уже на будущей неделе проведут в Вене заседание альянса ОПЕК+, где будет решатся вопрос о смягчении действующих ограничений по добыче нефти.

YouTube/ТАСС

В преддверии венской встречи министры предупредили журналистов, что не будут говорить о нефти на мероприятии. Однако в ходе пресс-конференции Новак все же сделал заявление.

По его словам, два дня назад в Москве президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман договорились, что соглашение ОПЕК+ должно быть продлено после 2018 года на бессрочной основе. В нем не будет указано конкретных объемов сокращения или роста добычи, а может быть предусмотрена опция регулировать добычу в любой момент времени, в зависимости от потребностей рынка, пояснил он.

В ходе экскурсии по культурному центру он также ответил на вопросы журналистов о нефти и рассказал, что планируемый рост добычи на 1,5 млн баррелей в сутки обсуждается только на период третьего квартала 2018 года. По его словам, рост спроса в этот сезон сможет удовлетворить увеличение добычи. О действиях на четвертый квартал участники соглашения договорятся дополнительно, отметил Новак.

В свою очередь Халед аль-Фалех не стал комментировать ни нефть, ни результаты футбольного матча Россия - Саудовская Аравия, в котором сборная королевства проиграла со счетом 5:0. В преддверии матча он говорил журналистам, что саудовская сборная должна победить. Его коллега, министр информации Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад, также выступая на открытии центра, затронул тему футбола. "Особая черта, которая отличает культурное взаимодействие от спорта - здесь нет проигравших", - сказал он.

О центре

Центр мировой культуры "Итра", что в переводе с арабского означает "богатый знаниями", впервые открыл двери своего концертного зала в день мусульманского праздника Ураза Байрам. Нефть составляет основу экономики Саудовской Аравии, но план реформ "Видение-2030", реализуемый под руководством молодого наследного принца Мохаммеда бен Сальмана, предполагает диверсификацию экономики, в том числе через развитие культуры, спорта и индустрии развлечений через масштабные инвестиции в эти сферы нефтяных сбережений королевства. Благодаря этим инвестициям появился культурный центр "Итра".

"Как вы знаете, petroleum с латыни переводится как каменное масло. Иными словами нефть - это энергия, заключенная в камне, и нефть - это бизнес Saudi Aramco", - объяснял корреспонденту ТАСС директор по персоналу саудовской компании Фуад ат-Терма замысел архитекторов, спроектировавших первый современный в Саудовской Аравии культурный центр, здания которого напоминает огромную сглаженной формы скалу.

Именно в Дахране более 80 лет назад были найдены первые коммерческие запасы нефти Саудовской Аравии. Комплекс состоит из восьми этажей, большая часть которых расположена под землей. Каждый этаж символизирует эпоху - от древних времен, которым посвящены экспозиции музея культурного наследия, до современности и будущего, которым отданы верхние ярусы. На них расположены библиотека, художественная галерея, театр и лаборатория инновационных изобретений.

Организаторы рассчитывают, что центр будут посещать примерно два миллиона гостей в год. Предполагается, что ими станут не только жители самого Дахрана, большинство из которых нефтяники, но и население всей восточной провинции королевства. По словам ат-Терма, в часе езды от Итры проживают около трех миллионов человек, в двух часах езды - около пяти миллионов.

"По замыслу архитекторов, если подземные скальные формации содержат нефть, то есть физическую энергию, то наше здание в виде камня вмещает в себя энергию человеческую, которая есть креативность", - продолжает ат-Терма. Он также объяснил, почему фасад здания полностью покрыт тонкими стальными трубами, плотно прилегающими друг другу: они, по его словам, символизируют бесконечность движения энергии.

Выступление оркестра Мариинского театра

На открытие центра приехал оркестр Мариинского театра. Он исполнил 12 классических сочинений таких композиторов, как Прокофьев, Вивальди, Григ, Гайдн, Малер и Сен-Санс. Арии из опер Пуччини и Моцарта исполнили солисты театра Айгуль Хисматуллина и Евгений Ахмедов. Концерт прошел при полном зале, вмещающим 900 зрителей. По словам организаторов, билеты на оба дня выступления были распроданы задолго до мероприятия.

"Мы считаем, что очень впечатляющий концерт. Несмотря на то, что США являются традиционным союзником Саудовской Аравии, именно российский оркестр выступил на открытии. Это очень важный момент в наших отношениях, потому что саудиты видят, что мы привозим самое лучшее из российской культуры", - сказал журналистам в воскресенье глава РФПИ Кирилл Дмитриев после выступления.

YouTube/ТАСС

Публика провожала оркестр продолжительными овациями. Валерий Гергиев после выступления признался журналистам, что доволен реакцией саудовской публики и выразил готовность привезти сюда и оперную постановку. Тенор Евгений Ахмедов отметил, что реакция зрителей была неожиданно приятной для него. "Даже в России нас не всегда так встречают", - признался он.

Зрители, с которыми корреспонденту ТАСС удалось пообщаться после концерта, охотно делились своими впечатлениями. Многие благодарили, говоря по-русски "спасибо", и выражали надежду на приезд оркестра и в будущем. Один из гостей оказался местным композитором, который многие годы мечтал познакомиться с Гергиевым.