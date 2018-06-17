Гран-при кинофестиваля "Зеркало" получила картина из Израиля "Не забудь меня"

ТАСС, 17 июня. Гран-при XII кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который проходил в Ивановской области с 12 по 17 июня, получил израильский фильм "Не забудь меня" режиссера Рама Нехари, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь кинофорума Сергей Сдобнов.

"Награду получили режиссер Рам Нехари и исполнитель главной роли Нитай Гвирц. Приз за лучшую режиссуру присужден Вахиду Джалилванду за фильм "Ни даты, ни подписи" (Иран). Приз за выдающиеся художественные достижения - "Овдовевшая ведьма" (Китай). Награду получили режиссер Цай Чэньцзе и продюсер Чжао Фэн", - сказал он.

Как рассказали в оргкомитете фестиваля, свою награду вручило также жюри молодых критиков "Голос". Ее получил сербский режиссер Лазар Бодрожа за картину "Восход Эдерлези". Жюри ивановских кинозрителей наградило фильм Алексея Федорченко "Война Анны", который демонстрировался в рамках программы "Свои".

"Программный директор Андрей Плахов и почетный гость фестиваля Жан-Марк Барр вручили награду за весомый вклад в кинематограф Андрея Тарковского оператору фильма "Ностальгия" Джузеппе Ланчи. Специальный приз за выдающийся вклад в киноискусство был вручен художнику, режиссеру и сценаристу Рустаму Хамдамову. В программе фестиваля был показан его недавний фильм "Мешок без дна", - уточнил Сергей Сдобнов.

Кинофестиваль закрылся фильмом Киры Муратовой "Вечное возвращение". Режиссер ушла из жизни 6 июня 2018 года.

ХII международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Андрея Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ. Андрей Тарковский (1932-1986 годы) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, автор фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия" и "Жертвоприношение".