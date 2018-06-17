Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры "Горцы" стартовал в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль "Горцы", посвященный фольклору и традиционной культуре, стартовал в воскресенье в Махачкале. В этом году фестиваль проходит в восьмой раз и посвящен 95-летию народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры республики.

"Сегодня в Махачкале стартовал фестиваль "Горцы", который проходит при поддержке главы Дагестана и посвящен 95-летию поэта Расула Гамзатова. Участие в фестивале в текущем году принимают творческие коллективы из Азербайджана, Индии, Словакии, Польши, Румынии и более 10 регионов России", - сказал представитель министерства.

По его словам, в рамках открытия фестиваля состоялись парад творческих коллективов стран-участниц и гала-концерт. "Свыше 400 участников фестиваля в национальных одеждах прошли фольклорным парадом по проспекту им. Расула Гамзатова до главной площади Махачкалы, где сделали общее фото на память. Завершающим аккордом первого фестивального дня стал гала-концерт "Моя Россия - мой Дагестан", - сообщил собеседник агентства.

Фестиваль консолидирует

По словам первого вице-премьера Дагестана Анатолия Карибова, фестиваль "консолидирует регионы России, способствует межнациональному, международному этнокультурному сотрудничеству". "Этот художественно-творческий проект призван не только развивать народные промыслы, исполнительские искусства, сохранять музыкальные инструменты, народные костюмы нашей республики, России, но и популяризировать этнотрадиции народов мира. ", - сказал Карибов.

Международный фестиваль "Горцы" проходит в Дагестане с 16 по 23 июня. Основная его миссия - сохранение и развитие самобытной национальной культуры народов Дагестана, России и мира, межэтнического культурного диалога. В рамках фестиваля фольклорные, хореографические, вокальные, инструментальные ансамбли, народные цирковые студии, мастера декоративно-прикладного искусства и народных ремесел из более 40 районов и городов республики представят культурные традиции более 30 народов Дагестана, сообщал ТАСС ранее. Также состоятся праздники исполнителей на народных инструментах "Играй, душа!" и народной песни "Дагестанские родники", направленные на сохранение и развитие национальной музыкальной культуры.

Кроме того, состоится праздник "Поэзия народного костюма", на котором будет представлено 54 костюма дагестанских народов из районов и городов республики, демонстрация которых будет сопровождаться народными танцами и песнями.

О фестивале "Горцы"

Фестиваль "Горцы", который с 2012 года находится под патронатом ЮНЕСКО, проходит с 2004 года. Он организован Минкультуры РФ, Государственным российским домом народного творчества, Минкультуры Дагестана, Республиканским ломом народного творчества, Комитетом нематериального культурного наследия при дагестанском отделении Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.