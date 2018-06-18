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Концерт "Чайковский-Гала" в Петербурге соединит оперную, балетную и хоровую музыку

Культура
18 июня, 0:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Почти все сольные партии исполнят на вечере солисты Концертного хора

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Монографический вечер "Чайковский-Гала", соединяющий элементы музыкального спектакля и концерта, пройдет в понедельник в Большом зале Филармонии. Оригинальная композиция составлена из оперной, балетной и хоровой музыки одного из самых исполняемыхрусских композиторов.

Это мероприятие организаторы посвятили 125-лению со дня смерти Петра Ильича.

"Чайковский-Гала" - это музыкальный спектакль в формате концертного исполнения. Фрагменты его произведений, объединенные в особый драматургический контекст, как мы надеемся, помогут слушателям с какой-то иной позиции открыть для себя человеческий и музыкальный мир композитора", - сказал ТАСС художественный руководитель проекта заслуженный артист России Владимир Беглецов. На этот раз он выступит не только дирижером, но и режиссером концерта, в котором примут участие 160 музыкантов и певцов.

Композицию "О, счастье, о, радость, Иоланта видит свет!" составили фрагменты из опер "Евгений Онегин", "Пиковая дама" и "Иоланта", балета "Щелкунчик" и хорового сочинения "Молитва Господня" из Литургии святого Иоанна Златоуста.

В Петербурге Владимир Беглецов руководит Концертным хором и Хором мальчиков хорового училища имени Михаила Глинки, которые вошли в состав исполнителей в творческом союзе с оркестром "Северная симфония" театра "Мюзик-Холл". Почти все сольные партии исполнят на вечере солисты Концертного хора, лауреаты международных конкурсов Александра Репина, Мария Филатова, Анна Падалко, Егор Николаев, Артем Арутюнов, Андрей Сторожев.

Ранее, работая в Смольном соборе, Владимир Беглецов осуществил со своим хором множество оригинальных проектов, в том числе - постановки "Евгения Онегина", "Пиковой дамы" и "Иоланты", которые были с интересом встречены зрителями. Из опыта этих постановок для нового проекта использованы приемы кинодраматургии.

Петр Чайковский (1840-1893) с восьми лет был биографически и творчески связан с Петербургом, где он был воспитанником Училища правоведения, а затем стал первым выпускником Санкт-Петербургской консерватории. Здесь в императорском Мариинском театре были впервые поставлены многие его оперные и балетные шедевры. А в здании Большого зала Филармонии, где будет проходить "Чайковский-Гала", ранее располагалось Дворянское собрание. Здесь Петр Ильич продирижировал премьерой своей Шестой ("Патетической") симфонии за девять дней до кончины.

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Чайковский, Петр Ильич
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