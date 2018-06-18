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"Суперсемейка 2" стала лидером проката в России и СНГ за 14-17 июня

Культура
18 июня, 1:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Лента собрала 347,5 млн рублей

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Кадр из мультфильма "Суперсемейка 2"

Кадр из мультфильма "Суперсемейка 2"

© filmpro.ru

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Американский фантастический мультфильм "Суперсемейка 2" режиссера Брэда Берда занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ за 14-17 июня. Лента собрала 347,5 млн рублей, следует из предварительных данных портала kinobusiness.com.

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Мультфильм вышел в российский прокат 14 июня. Он рассказывает о новых приключениях семьи супергероев, которые пытаются жить обычной жизнью.

Второе место занял фантастический боевик "Мир Юрского периода 2", продолжение серии фильмов "Парк Юрского периода", картина собрала 175,6 млн рублей.

Третьей по популярности у зрителей стала комедия "Красотка на всю голову" с Эми Шумер в главной роли, лента получила 32,5 млн рублей.

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