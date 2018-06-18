NYT: один из продюсеров фильма "Лицо со шрамом" умер на 93-м году жизни

ТАСС, 18 июня. Американский продюсер Мартин Брегман, известный своей работой над кинокартиной "Лицо со шрамом" (1983) умер на 93-м году жизни 16 июня. Об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times со ссылкой на супругу продюсера.

По данным газеты, причиной смерти Брегмана стало кровоизлияние в мозг. О точном месте смерти продюсера не сообщается.

Мартин Брегман известен продюсированием таких кинокартин с участием актера Аль Пачино, как "Серпико" (1973), "Собачий полдень" (1975) и "Путь Карлито" (1993). Наиболее известным их совместным проектом стал фильм режиссера Брайана Де Пальмы "Лицо со шрамом".

До того, как в 1968 году Брегман стал персональным менеджером актера Аль Пачино, он представлял интересы Вуди Аллена, Барбары Стрейзанд и Фэй Данауэй. Последней картиной, где Мартин Брегман выступил в качестве продюсера, стало продолжение фильма "Путь Карлито" под названием "Путь Карлито 2: Восхождение к власти", режиссером которого стал сын Брегмана Майкл.