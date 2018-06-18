В Адыгее начались съемки военно-исторической драмы "Батальон" о марш-броске на Приштину

МАЙКОП, 18 июня. /ТАСС/. Начавшиеся в Адыгее съемки четырехсерийной военно-исторической драмы "Батальон" о предпринятом в 1999 году марш-броске российских десантников из Боснии и Герцеговины в Косово и взятии под контроль аэропорта Слатина ведут по заказу телеканала НТВ "Киностудия КИТ" и кинокомпания IKa film, сообщил ТАСС в понедельник режиссер-постановщик картины Алексей Быстрицкий.

"Мы приступили к съемкам проекта "Батальон", сценарий которого основан на реальных событиях. Многосерийный фильм о марш-броске российских ВДВ в город Приштина, о том, как десять разведчиков пытаются отстоять территорию перед превосходящими в 60 раз силами соперника. Главные вопросы, которые мы задаем в этой картине - что может остановить ад войны и кто может ему противостоять? Наши герои попытаются ответить на этот вопрос", - рассказал он.

События разворачиваются в 1999 году, когда Югославия находилась на пике распада - война, голод, разруха и мародерство. Албанское население хочет избавить свою землю от сербов, при этом аэропорт города Приштина - важный стратегический объект, и если его займет армия освобождения Косова во главе с Брахимом (его роль в картине исполняет Михаил Бабичев), местные албанцы устроят настоящий геноцид сербского народа. Командование России принимает решение захватить аэропорт первыми. Для того, чтобы удержать аэропорт до прихода батальона и не допустить передачу оружия и техники косовским боевикам, на объект отправляют группу спецназовцев ГРУ, пояснил режиссер-постановщик.

"Главные роли в картине исполнят Максим Щеголев, Александр Бухаров, Михаил Бабичев, Полина Ястребова и Пьер Бурель. Выбор актеров был непростой задачей, потому что хотелось отобрать не просто фактурных ребят, а именно показать человеческую составляющую. Нам с кастинг-директором удалось решить этот вопрос, и главные герои получились очень разные, но вместе они составляют некое единое целое, что хорошо смотрится в кадре. Я очень рад, что самую главную роль исполнит Максим Щеголев, с которым я имел удовольствие работать и прежде", - пояснил Быстрицкий.

В ролях также задействованы профессиональные актеры Адыгеи Адам Кубов, Олег Метелев, Станислав Савельев, Алексей Суханов. Основная локация на съемках военно-исторической драмы - закрытый аэропорт Майкопа, где отснимут множество зрелищных сцен, в том числе с участием военной спецтехники. Одна из сюжетных линий - взаимоотношения главного героя картины - ранее внедренного в армию Косова разведчика Андрея (его роль в картине сыграет Максим Щеголев) с его возлюбленной Венерой (Полина Ястребова) - дочерью Брахима. Андрею необходимо сделать сложный выбор между долгом перед Родиной и защитой чести любимой девушки, рассказал собеседник агентства.

"Выбор Адыгеи в качестве места проведения съемок, отнюдь не случаен. Помимо чисто визуального сходства с местами, где происходили события, стояла задача подчеркнуть тот диссонанс, который несет собой война. Разница всегда виднее на контрасте. Поэтому весь ужас и уродство войны было решено показать на фоне поистине завораживающей красоты природы Адыгеи", - добавил режиссер-постановщик картины.

Реальные события

12 июня 2019 года исполняется 20 лет со дня марш-броска на Приштину - операции сводного батальона российских ВДВ, входившего в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине (город Углевик), в город Приштина (Косово). Целью операции было взятие под контроль аэропорта Слатина раньше британского подразделения миротворцев НАТО. Известно, что в мае 1999 года майор Юнус-Бек Евкуров получил от высшего военного командования РФ совершенно секретное задание: в составе группы из 18 бойцов спецназа ГРУ Генштаба России скрытно проникнуть в Косово и Метохию, взять под контроль аэропорт Слатина и подготовиться к прибытию основных сил российского контингента.