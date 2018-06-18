Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: Шарль Азнавур возобновит мировое турне в сентябре

Культура
18 июня, 15:20 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 18, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось о том, что шансонье выйдет на сцену 30 июня в Лондоне

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Французский шансонье Шарль Азнавур, получивший в мае перелом руки, возобновит мировое концертное турне в сентябре. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителей певца.

Смотрите также

AFP: Азнавура выписали из больницы после перелома плечевой кости

Концерт Шарля Азнавура в Москве отменен

AFP: Шарль Азнавур возобновит мировое турне 30 июня

Ранее сообщалось о том, что Азнавур после паузы, связанной с травмой, выйдет на сцену 30 июня в Лондоне, однако врачи рекомендовали 94-летнему артисту повременить с концертной деятельностью.

"С момента несчастного случая, ставшего причиной двойного перелома плечевой кости, Шарль Азнавур идет на поправку, однако врачи посчитали, что процесс восстановления займет больше времени, чем ожидалось, и продлится до конца августа", - заявили представители шансонье.

Концерты, запланированные в Великобритании (Лондон, 30 июня), Испании (Марбелья, 14 июля), Германии (Регенсбург и Кельн, 21 июля и 4 августа соответственно) и Хорватии (Пула, 16 августа), отменены. "Певец сможет продолжить свое мировое турне в сентябре", - сообщили представители артиста. Ожидается, что Азнавур возобновит свою концертную программу с выступления в Сиднее, а затем даст концерты в Токио, Осаке, Киеве и Брюсселе. В конце года у него запланированы концерты во Франции.

В середине мая Азнавур в своем имении на юге Франции упал, сломав плечевую кость левой руки. Из-за травмы ему пришлось перенести на неопределенный срок намеченные на май концерты в Японии и Узбекистане. В апреле шансонье также был вынужден аннулировать концерты в Санкт-Петербурге и Москве после того, как у него произошел мышечный спазм спины.

Французский артист 22 мая отметил свое 94-летие. Исполнитель, поэт и композитор, он является соавтором более 1300 песен. В мире продано 180 млн экземпляров записей Азнавура, он также сыграл более 60 ролей в кино.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Испания Франция Германия Хорватия Узбекистан Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер экс-основатель Мособлбанка
2
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
3
Украинские СМИ раскрыли личность "гражданина Т", подозреваемого по делу Бабченко
4
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
5
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
6
Кравчук: Киев должен учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить
7
Российская трехсторонняя комиссия рассмотрела законопроект о пенсионных изменениях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости