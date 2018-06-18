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Конкурс органистов Валерия Кикты открылся в Кисловодске

Культура
18 июня, 21:16 UTC+3 КИСЛОВОДСК КИСЛОВОДСК 18, июня. /ТАСС

Конкурс пройдет на базе филармонии в два тура, гала-концерт лауреатов и членов жюри, а также объявление победителей состоится 24 июня

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КИСЛОВОДСК, 18 июня. /ТАСС/. Десять молодых музыкантов из Москвы, Казани, Чегема, Сочи и Санкт-Петербурга стали конкурсантами VI Международного конкурса органистов Валерия Кикты, который открылся в понедельник в Северо-Кавказской государственной филармонии имени В. И. Сафонова в Кисловодске, передает корреспондент ТАСС.

"Органисты - это штучный товар, и появление сразу десяти новых исполнителей уже само по себе многое значит", - сказала председатель жюри, заслуженная артистка России, член Союза композиторов России Светлана Бережная.

По ее словам, в задачи конкурса входит поддержка молодых талантливых органистов, развитие органного исполнительства и национального музыкального образования. "Одним из главных призов победителям станет возможность выступлений в Кисловодске, в филармонии, в течение месяца", - добавила Бережная.

В состав жюри также вошли музыканты из Швейцарии, Италии, Бельгии и Нидерландов. Конкурс пройдет на базе филармонии в два тура, гала-концерт лауреатов и членов жюри, а также объявление победителей состоится 24 июня.

Заслуженный деятель искусств России, композитор Валерий Кикта отметил, что конкурс был начат шесть лет назад и проходил в разных городах. Предполагается, что вскоре он может обосноваться в Кисловодске.

Конкурс учрежден по инициативе Министерства культуры РФ и Северо-Кавказской государственной филармонии имени В. И. Сафонова в Кисловодске, располагающей двумя большими органами.

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