Metallica направила премию Polar на благотворительность

СТОКГОЛЬМ, 18 июня. /ТАСС/. Американская группа Metallica направила на благотворительность денежную составляющую премии Polar, которая была вручена ей в минувший четверг. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе Polar.

"Metallica направляет денежную составляющую премии Polar афганскому национальному институту музыки (АНИМ), Стокгольмской городской миссии (СГМ) и Всемирному фонду "Детство" (ВФД). Сумма в 1 млн крон ($116 тыс.) разделена между тремя организациями: 50% выделена СГМ, по 25% - ВФД и АНИМ", - поясняется в сообщении.

ВФД был основан шведской королевой Сильвией Швеции в 1999 году с целью помощи детям. СГМ - благотворительная организация помощи бездомным.

Король Швеции Карл ХVI Густав вручил в четверг в Гранд-отеле Стокгольма музыкальную премию Polar за 2018 год Metallica и АНИМ. Объясняя свой выбор в отношении Metallica, жюри премии отмечает, что со времен Вагнера и Чайковского никто "не создавал музыку, которая была бы такой физической и яростной, но все же одновременно такой доступной". Что касается АНИМ, то, по мнению судей, организация достойна награды за то, "как использует власть музыки, чтобы трансформировать жизнь молодых людей".

АНИМ был создан в 2008 году в Кабуле при взаимодействии с министерством просвещения, институт предлагает обучение музыке детям и подросткам, в том числе из малоимущих семей. Существуют два отделения - афганской народной музыки и классической западноевропейской.

Polar была учреждена менеджером шведской группы АВВА Стикканом Андерсоном, который основал для этих целей фонд в размере 42 млн крон ($5,5 млн). С 1992 года премия ежегодно вручается исполнителям не только популярной, но и классической музыки. Лауреатами Polar в разное время становились Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, София Губайдулина, Пол Маккартни, Боб Дилан, Стиви Уандер, Элтон Джон. Размер премии для каждого исполнителя составляет около $116 тыс.