Вагановка отметит 280-летний юбилей концертами в Москве

МОСКВА, 18 июня. /Корреспондент ТАСС Ольга Свистунова/. Академия русского балета имени А. Я. Вагановой отметит свой 280-летний юбилей двумя концертами в Москве, первый из которых состоится во вторник, 19 июня, на Исторической сцене Большого театра России, а второй концерт пройдет в среду, 20 июня, в Государственном Кремлевском дворце. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник в ГАБТ, объявил ректор Вагановки, народный артист РФ Николай Цискаридзе.

"Академия русского балета имени Вагановой - старейшая в нашей стране и одна из лучших профессиональных балетных школ мира, которой в мае исполнилось 280 лет", - напомнил Цискаридзе. Он отметил, что юбилейные мероприятия организованы в Петербурге и в Москве и как бы связали две столицы. "Помощь в организации этих мероприятий оказали фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", министерство культуры РФ и компания Grishko", - сообщил ректор Вагановки.

Цискаридзе сказал, что в Петербурге концерт в честь юбилея Академии имени Вагановой уже состоялся, он прошел на сцене Мариинского театра. Отвечая на вопрос ТАСС о содержании московской программы, Цискаридзе проинформировал, что "в Москве будет исполнена другая программа".

"Представление в Москве пройдет под знаком двух юбилеев: 280-летия Академии русского балета имени Вагановой и 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа", - уточнил Цискаридзе. По его словам, в программу он включил редко исполняемые фрагменты из балетов Петипа. Так, будут показаны "Розарий" из балета "Пробуждение Флоры", фрагмент из балета "Наяда и Рыбак", а также "Танцы часов" из оперы "Джоконда" в хореографии Петипа.

Важной особенностью программы назвал Цискаридзе и тот факт, что в ней, кроме воспитанников Вагановской академии, примут участие представители зарубежных балетных школ. В их числе - школа балета Академии театра Ла Скала, Датская королевская школа балета, Корейский национальный университет искусств, балетная школа Нового национального театра Токио.

"В концертах также примут участие студенты Московской Государственной академии хореографии", - отметил Цискаридзе, добавив, что сам является ее выпускником. "Завершится концерт выступлениями бывших выпускников Вагановской академии, а ныне ведущих солистов балета Большого театра: Светланы Захаровой, Ольги Смирновой, Михаила Лобухина, Юлии Степановой, Евгении Образцовой, Ксении Жиганшиной, Алены Ковалевой", - заключил Николай Цискаридзе.