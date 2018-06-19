В Москве открывается выставка молодых художников "Неволя"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Выставка "Неволя" торжественно откроется в филиале Музея Москвы - Центре Гиляровского во вторник вечером в рамках специального проекта VI Московской международной биеннале молодого искусства. Экспозиция объединила работы более 20 художников, рассказала ТАСС один из ее кураторов Екатерина Пряничникова.

"На выставке представлены работы 23 студентов Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко и Британской высшей школы дизайна. Художники создали произведения специально к выставке - каждый из них нашел свое толкование темы "Неволя", - сказала Пряничникова, которая является куратором выставки со стороны Школы Родченко. Руководителем проекта выступила преподаватель школы Родченко Людмила Зинченко, куратором со стороны "Британки" - Ольга Александрова.

В экспозицию вошли работы Насти Бережинской, Марии Молоковой, Макса Змеева, Арсения Ковалева, Маши Свиридовой, Софии Панкевич, Янины Черных и других студентов. Посетители Центра Гиляровского увидят фотографии, анимацию, услышат аудиоинсталляции. "Мария Молокова представит звуковую работу, которая составлена из звуков оглушающего радио, звучащего во Владимирском централе. Моя работа - лоскутное полотно, сшитое из простыней с напечатанными на них фотографиями. Анна Щербакова представит фотографии, напечатанные на яичной скорлупе", - пояснила Пряничникова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Музея Москвы, вход на вернисаж во вторник будет свободным. С 20 июня для посещения выставки, которая продлится до 27 июня, нужно будет купить билет. Обладателям паспорта болельщика предоставляется скидка в 50%.

Выставку дополнит образовательная программа. В ее рамках 23 июня пройдет лекция "Исторические фотопроцессы" с участием Людмилы Зинченко и художника Дмитрия Старусева. На 27 июня запланирована лекция преподавателя Британской высшей школы дизайна Светланы Тэйлор о "Мифологии творческой фотографии".

О биеннале

VI Московская международная биеннале молодого искусства проходит с 8 июня по 31 июля. В ней принимают участие более 50 художников из разных стран, победившие в открытом конкурсе. Комиссар биеннале - Екатерина Кибовская, куратор основного проекта - Лукреция Калабро Висконти. Основной проект получил название "Абракадабра" и открыт на площадке бывшего завода "Рассвет".

В рамках программы "Фокус" работает масштабная выставка "Идеальный возраст", которая проходит сразу на двух площадках - в Музее Анатолия Зверева (AZ) и в образовательном центре Московского музея современного искусства (ММОМА) в Ермолаевском переулке. В рамках стратегического проекта биеннале открыты выставки "Спасибо, пожалуйста, извини" в Государственном центре современного искусства в составе "Росизо" и "Ведутся революционные работы" куратора Барбары Куэто в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре. Также проходит ряд выставок в рамках специального проекта биеннале.