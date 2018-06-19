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Фильм "Черная пантера" получил премию MTV Movie & TV Awards в четырех номинациях

Культура
19 июня, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Лента победила в номинациях "Лучший фильм", "Лучший актер или актриса в кино", "Лучший герой" и "Лучший злодей"

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Кадр из фильма "Черная пантера"

Кадр из фильма "Черная пантера"

© filmpro.ru

ТАСС, 19 июня. Фильм "Черная пантера" (Black Panther, 2018) стал триумфатором кинопремии MTV Movie & TV Awards, одержав победу в четырех номинациях, включая "Лучший фильм". Церемония вручения наград состоялась поздно вечером в понедельник в городе Санта-Моника (штат Калифорния), сообщило издание The Hollywood Reporter.

В состязании за победу в главной номинации лента Райана Куглера обошла такие картины, как "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018), "Улетные девочки" (Girls Trip, 2017), "Оно" (It, 2017) и "Чудо- женщина" (Wonder Woman, 2017). Также блокбастер студии Marvel был удостоен наград в категориях "Лучший актер или актриса в кино", "Лучший герой" и "Лучший злодей". Издание подчеркивает, что уже второй год подряд эти номинации являются гендерно-нейтральными, а значит актеры и актрисы соревнуются друг с другом.

Кинопремия MTV Movie & TV Awards была учреждена американским музыкальным телеканалом MTV в 1992 году. Для определения победителей используется онлайн-голосование на сайте телеканала. Лауреатам премии традиционно вручают статуэтки в виде "золотого стакана попкорна".

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