Фильм "Черная пантера" получил премию MTV Movie & TV Awards в четырех номинациях

ТАСС, 19 июня. Фильм "Черная пантера" (Black Panther, 2018) стал триумфатором кинопремии MTV Movie & TV Awards, одержав победу в четырех номинациях, включая "Лучший фильм". Церемония вручения наград состоялась поздно вечером в понедельник в городе Санта-Моника (штат Калифорния), сообщило издание The Hollywood Reporter.

В состязании за победу в главной номинации лента Райана Куглера обошла такие картины, как "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018), "Улетные девочки" (Girls Trip, 2017), "Оно" (It, 2017) и "Чудо- женщина" (Wonder Woman, 2017). Также блокбастер студии Marvel был удостоен наград в категориях "Лучший актер или актриса в кино", "Лучший герой" и "Лучший злодей". Издание подчеркивает, что уже второй год подряд эти номинации являются гендерно-нейтральными, а значит актеры и актрисы соревнуются друг с другом.

Кинопремия MTV Movie & TV Awards была учреждена американским музыкальным телеканалом MTV в 1992 году. Для определения победителей используется онлайн-голосование на сайте телеканала. Лауреатам премии традиционно вручают статуэтки в виде "золотого стакана попкорна".