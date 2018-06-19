Цикл занятий "Лето футбола. Спорт в музее" стартовал в Новой Третьяковке

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Новая Третьяковка на Крымском Валу в Москве открыла во вторник цикл "Лето футбола. Спорт в музее", в рамках которого пройдут специальные экскурсии и практические занятия по футболу. Об этом сообщила пресс-служба галереи.

"С 19 июня по 12 июля 2018 года в Новой Третьяковке пройдет цикл занятий "Лето футбола. Спорт в музее" - четвертая часть специального проекта "Физкультура в музее". Каждые вторник и четверг будут организованы тематические экскурсии по экспозициям выставок "Футбол и не только", "Искусство 2000-х", постоянной экспозиции и практические занятия по футболу в парке "Музеон" совместно с футбольной школой Girl Power. Вход по билетам", - рассказали в пресс-службе.

В рамках программы спецпроекта запланировано восемь утренних занятий, три из них на английском языке - для иностранных гостей, приехавших на чемпионат мира по футболу. В пресс-службе напомнили, что обладатели паспорта болельщика могут бесплатно посетить выставку "Футбол и не только".

"В 1920-1930-е годы многие художники были увлечены идеей как можно ярче выразить в искусстве дух современности. Именно занятия физкультурой и спортом, которые приобрели в это время массовый характер, стали одной из знаковых черт эпохи. В эти годы проводились торжественные физкультурные праздники, парады, соревнования. И едва ли не главным их участником стала женщина, представительница нового общества", - отметили в пресс-службе.

В экспозиции представлены работы "Девушка с веслом" И. Шадра, "Физкультурница" М. Манизера, "Девушка с ядром" А. Самохвалова, статуэтки Е. Янсон-Манизер. Женскую тему в искусстве поддержит и спортивный проект - практические тренировки пройдут именно по женскому футболу.