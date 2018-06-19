Умер украинский поэт и общественный деятель Иван Драч

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Украинский поэт и общественный деятель Иван Драч умер во вторник после тяжелой болезни. Об этом сообщил украинский кинокритик и сценарист Сергей Трымбач.

"19 июня в больнице "Феофания" после тяжелой болезни скончался Иван Драч. Ему был 81 год", - написал он в Facebook.

Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Телиженцы Киевской области. Первый сборник стихов вышел в 1962 году. Наиболее известными стали поэмы "Нож в солнце", "Смерть Шевченко", "Чернобыльская мадонна". Сборник стихов "Зеленые врата" отмечен Государственной премией СССР (1983).

После окончания в 1964 году Высших сценарных курсов в Москве работал в сценарной мастерской Киевской киностудии им. Довженко, в редакции литературного журнала "Отечество", в аппарате Союза писателей Украины.

Был членом КПСС (1959-1990). В то же время активно критиковал советскую власть. В 1989 году вместе с Вячеславом Чорновилом и другими украинскими диссидентами создал Народный рух - первую официальную украинскую антисоветскую организацию, был его первым председателем.

Трижды избирался депутатом Верховной рады. Возглавлял общественную организацию Конгресс украинской интеллигенции. В 2006 году был удостоен звания Героя Украины.