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Умер украинский поэт и общественный деятель Иван Драч

Культура
19 июня, 13:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, июня. /ТАСС

Поэт скончался на 82 году жизни после тяжелой болезни

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КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Украинский поэт и общественный деятель Иван Драч умер во вторник после тяжелой болезни. Об этом сообщил украинский кинокритик и сценарист Сергей Трымбач.

"19 июня в больнице "Феофания" после тяжелой болезни скончался Иван Драч. Ему был 81 год", - написал он в Facebook.

Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Телиженцы Киевской области. Первый сборник стихов вышел в 1962 году. Наиболее известными стали поэмы "Нож в солнце", "Смерть Шевченко", "Чернобыльская мадонна". Сборник стихов "Зеленые врата" отмечен Государственной премией СССР (1983).

После окончания в 1964 году Высших сценарных курсов в Москве работал в сценарной мастерской Киевской киностудии им. Довженко, в редакции литературного журнала "Отечество", в аппарате Союза писателей Украины.

Был членом КПСС (1959-1990). В то же время активно критиковал советскую власть. В 1989 году вместе с Вячеславом Чорновилом и другими украинскими диссидентами создал Народный рух - первую официальную украинскую антисоветскую организацию, был его первым председателем.

Трижды избирался депутатом Верховной рады. Возглавлял общественную организацию Конгресс украинской интеллигенции. В 2006 году был удостоен звания Героя Украины.

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