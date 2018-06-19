Мединский: РФ в разы увеличила финансирование музеев Севастополя в сравнении с Украиной

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ в разы увеличило финансирование музеев в Севастополе. В украинский период средств на их развитие практически не выделялось, сообщил журналистам во вторник министр культуры РФ Владимир Мединский, который находится с рабочей поездкой в этом городе.

"За последние пару лет мы инвестировали в развитие двух музеев [Обороны Севастополя и Херсонеса Таврического], в разы, кратно больше чем Украина за предыдущие 25 лет. В музей обороны - больше 1 млрд рублей, в Херсонес - примерно столько же. К следующему году эти суммы увеличатся", - сказал он.

По словам министра, оба музея пять-семь лет назад почти не получали финансирования со стороны Киева, находясь на самоокупаемости.

"Они жили за счет продажи сувениров, входных билетов, если это можно назвать нормальной деятельностью. Сейчас они получают ежегодное существенное федеральное дотирование, плюс постоянные инвестиции в новые экспозиции, ремонт и реставрацию", - отметил Мединский.

По его словам, в планах Минкульта РФ проведение комплекса работ по благоустройству Исторического бульвара, реконструкции павильонов в здании Панорамы героической обороны Севастополя. Также ведется обустройство музея-заповедника Херсонес-Таврический. "Ведется комплекс работ по благоустройству территории, въезда в музей, создания сцен для проведения концертов. Все это делается очень тактично к требованиям ЮНЕСКО и к археологии этого места", - сказал он.

О музеях

Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" - самый посещаемый объект Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. Исторической основой создания панорамы послужили события 349-дневной обороны города в период Крымской войны (1853-1856) между Россией и созданным против нее военным союзом, куда входили Турция, Великобритания, Франция, королевство Сардиния (Италия).

Панорама открылась в 1905 году и представляет полотно, написанное Франсом Рубо, и предметный план перед ним. Экспозиция посвящена дню отражения защитниками Севастополя штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 6 (18) июня 1855 года.

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" - крупное научно-исследовательское и музейное учреждение. В настоящее время территория музея-заповедника составляет 42 га, в нее входит, помимо главной экспозиции под открытым небом, крепость Чембало в Балаклаве и крепость Каламита в Инкермане, а также Хора - земельные наделы граждан Херсонеса, расположенные на Гераклейском полуострове. Херсонес входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.