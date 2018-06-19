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Christie's выставил на торги "Пейзаж" Малевича за $9 млн

Культура
19 июня, 13:54 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 19, июня. /ТАСС

Картина датируется 1911 годом

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ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Аукционный дом Christie's выставил на торги картину художника-авангардиста Казимира Малевича (1879-1935) с оценочной стоимостью £7-10 млн ($9-13 млн). Как сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в аукционном доме, произведение под названием "Пейзаж", датируемое 1911 годом, предложат на торгах "Искусство импрессионизма и модернизма", который Christie's проведет в Лондоне 20 июня.

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Работа относится к так называемой красной серии, группе работ художника, "отличающихся энергичными мазками и выразительными цветами, отсылающими зрителя к наследию фовизма и кубизма, одновременно с этим предвосхищая становление супрематизма", отметили в аукционном доме.

"Тот факт, что это одно из наиболее масштабных произведений раннего этапа творчества художника, подчеркивает его значимость в качестве решающей отправной точки его будущей художественной карьеры. Именно благодаря "Пейзажу" и другим своим неопримитивистским произведениям он впервые привлек к себе серьезное внимание российских критиков", - добавили в Christie's.

"Пейзаж" впервые был показан на "Московском салоне" в феврале-марте 1911 года. Уже в следующем году он экспонировался в рамках выставки петербургского "Союза молодежи", где Малевич представлял радикальное художественное объединение "Ослиный хвост". В 1927 году в Берлине состоялась выставка лучших работ художника, в число которых был включен и "Пейзаж", оставшийся в Берлине после возвращения Малевича в Россию.

Работа была обнаружена после войны и приобретена Базельским художественным музеем, в собрании которого и находилась более 50 лет, прежде чем была возвращена наследникам художника. На предстоящие торги картина выставляется из частной коллекции.

16 мая на аукционе Christie's в Нью-Йорке картина "Супрематическая композиция" Малевича была реализована за $85,8 млн, что стало рекордной стоимостью за произведение художника.

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