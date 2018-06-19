Фильм Алексея Федорченко "Война Анны" планируют выпустить в прокат осенью-зимой 2018 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Картина обладателя наград Венецианского кинофестиваля Алексея Федорченко "Война Анны", которая входила в конкурсную программу кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, может появиться на российских экранах осенью-зимой 2018 года. Об этом ТАСС сообщил во вторник один из продюсеров ленты Артем Васильев.

Согласно сюжету картины, вся семья главной героини в 1941 году погибает во время массового расстрела. Сама она чудом остается в живых - мать закрыла ее своим телом. Больше двух лет девочка живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Главную и практически единственную роль исполнила Марта Козлова.

Лента считалась одним из фаворитов "Кинотавра", однако в итоге была отмечена только специальным дипломом жюри за игру юной актрисы Марты Козловой. Кроме того, на прошедшем в Ивановской области кинофестивале имени Андрея Тарковского "Зеркало" фильм получил приз жюри кинозрителей - картина демонстрировалась в рамках программы "Свои". После киносмотра в Сочи, который проходил 2-10 июня, один из продюсеров заявил, что проката у ленты не будет.

"Сейчас мы проводим консультации с потенциальными партнерами, - рассказал Васильев. - Очевидно, что традиционный прокат арт-кино, то есть выход на небольшом количестве экранов с небольшой промоподдержкой, - это не самое правильное для такой картины. Мы надеемся показать фильм зрителю ориентировочно осенью-зимой 2018 года, но с формой пока определяемся". Продюсер добавил, что они предполагали увеличение интереса к фильму после показа на "Кинотавре", но пока "адекватных предложений от серьезных прокатчиков нет".

Как считает Васильев, фильм Федорченко нужно позиционировать в прокате как культурное явление. "Здесь есть интересное сочетание: с одной стороны, "Война Анны" - это арт-кино, с другой, как показывают показы в больших аудиториях, зрителями картина воспринимается очень хорошо, она им понятна", - сказал он.