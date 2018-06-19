Серьги Элизабет Тейлор и брошь по эскизу Дали покажут в Историческом музее

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Музеи Катара покажут в Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве выставку "Жемчуг: Сокровища морей и рек", которая откроется 11 июля. Посетители увидят среди прочего серьги Элизабет Тейлор и брошь по эскизу Сальвадора Дали, сообщает пресс-служба организаторов выставки во вторник.

Экспозиция организована в рамках перекрестного Года культуры Катара и России, она продлится до 1 октября. "В центре экспозиции - изысканные ювелирные изделия дома Cartier, жемчужные серьги Bulgari, принадлежавшие Элизабет Тейлор, брошь по эскизу Сальвадора Дали и старинные драгоценности монарших домов Европы, в том числе великолепная тиара эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что эта первая передвижная выставка Музеев Катара - один из их главных проектов, который знакомит посетителей разных стран с преобразующей ролью индустрии жемчуга в истории Катара и всего мира. Выставка уже в шестой раз выезжает в другие страны. Ранее она экспонировалась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, а также в Китае, Японии, Бразилии и Турции.

"Выставка станет крупным событием перекрестного Года культуры Катара и России 2018, дав возможность двум великим цивилизациям провести неожиданные исторические параллели использования жемчуга в традиционных украшениях и ювелирных изделиях. Мы надеемся, что это поможет нашим народам и странам стать еще ближе друг к другу", - сказал куратор выставки доктор Юбер Бари, которого цитируют в пресс-службе.

Официальное открытие перекрестного Года культуры Катара и России состоялось в феврале 2018 года в Дохе. В рамках программы проходит множество выставок, концертов, фестивалей и других мероприятий. Некоторые из них состоятся в 2019 году.