Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Серьги Элизабет Тейлор и брошь по эскизу Дали покажут в Историческом музее

Культура
19 июня, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Выставка "Жемчуг: Сокровища морей и рек" пройдет в рамках перекрестного Года культуры Катара и России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тиара эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской

Тиара эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской

© Пресс-служба выставки "Жемчуг: Сокровища морей и рек"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Музеи Катара покажут в Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве выставку "Жемчуг: Сокровища морей и рек", которая откроется 11 июля. Посетители увидят среди прочего серьги Элизабет Тейлор и брошь по эскизу Сальвадора Дали, сообщает пресс-служба организаторов выставки во вторник.

Экспозиция организована в рамках перекрестного Года культуры Катара и России, она продлится до 1 октября. "В центре экспозиции - изысканные ювелирные изделия дома Cartier, жемчужные серьги Bulgari, принадлежавшие Элизабет Тейлор, брошь по эскизу Сальвадора Дали и старинные драгоценности монарших домов Европы, в том числе великолепная тиара эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что эта первая передвижная выставка Музеев Катара - один из их главных проектов, который знакомит посетителей разных стран с преобразующей ролью индустрии жемчуга в истории Катара и всего мира. Выставка уже в шестой раз выезжает в другие страны. Ранее она экспонировалась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, а также в Китае, Японии, Бразилии и Турции.

"Выставка станет крупным событием перекрестного Года культуры Катара и России 2018, дав возможность двум великим цивилизациям провести неожиданные исторические параллели использования жемчуга в традиционных украшениях и ювелирных изделиях. Мы надеемся, что это поможет нашим народам и странам стать еще ближе друг к другу", - сказал куратор выставки доктор Юбер Бари, которого цитируют в пресс-службе.

Официальное открытие перекрестного Года культуры Катара и России состоялось в феврале 2018 года в Дохе. В рамках программы проходит множество выставок, концертов, фестивалей и других мероприятий. Некоторые из них состоятся в 2019 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Катар Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
2
Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Суд Украины разрешил капитану российского судна "Норд" выехать в Крым
7
Тело сотрудницы "Росинкаса" нашли в одном из зданий ЦБ в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости