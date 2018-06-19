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Режиссер Доннеллан получил российский орден Дружбы за укрепление двусторонних связей

Культура
19 июня, 15:53 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 19, июня. /ТАСС

Награду вручал посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, отметивший вклад постановщика в сближение британских и российских театральных традиций

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ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Британский театральный режиссер Деклан Доннеллан удостоен российского ордена Дружбы за вклад в развитие двусторонних культурных связей между РФ и Соединенным Королевством. Эту награду ему вручил во вторник посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, сообщили ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

"На основании указа президента РФ имею честь вручить вам орден Дружбы в дополнение к тем многочисленным британским и российским театральным наградам, которые у вас уже есть", - сказал Яковенко. Российский посол назвал Доннеллана одним из наиболее выдающихся британских режиссеров, который многое сделал для того, чтобы сблизить британские и российские театральные традиции.

"Ваши работы в Большом и Малом театрах, МХАТе и [Московском драматическом] театре имени Пушкина были самыми значительными мероприятиями в богатой культурной жизни нашей страны. Ваши интерпретации Шекспира имеют общемировое значение в связи с тем, что вы беретесь за изучение универсальных тем, которые являются общими для наших стран в любой момент, вне зависимости от политической ситуации", - отметил Яковенко.

Деклан Доннеллан - сооснователь и режиссер театральной труппы Cheek by Jowl, с 1981 года ставящей спектакли на английском, французском и русском языках. Британский режиссер является лауреатом российских театральных премий "Золотая Маска" и "Хрустальная Турандот".

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