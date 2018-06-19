Театр "Современник" отправился на гастроли в Израиль

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр "Современник" под руководством народной артистки СССР Галины Волчек отправился на гастроли в Израиль. Выступления труппы пройдут с 20 по 25 июня в Тель-Авиве и Хайфе, сообщили во вторник в пресс- службе театра.

"После десятилетнего перерыва "Современник" снова отправился в Тель-Авив и Хайфу, - сказала собеседница агентства. - Дадим там два спектакля: с успехом идущий много лет "Пигмалион" и премьеру прошлого сезона, ставшую событием для театральной Москвы, - постановку "Амстердам". Оба названия сыграем по три раза. Площадки для нас новые: в Тель-Авиве это Оперный театр, а в Хайфе - "Театрон а-Цафон".

В пресс-службе напомнили, что спектакль "Пигмалион" по пьесе Бернарда Шоу был поставлен в 1995 году Галиной Волчек, которая работала над этой постановкой вместе с художником Павлом Каплевичем. "В нем есть все составляющие хорошего, высокого стиля: великолепный литературный материал, красивые костюмы, свет, отличная игра больших артистов", - процитировали Волчек в пресс-службе "Современника".

Первой исполнительницей роли Элизы Дулиттл была Елена Яковлева, а роль Генри Хиггинса играл Валентин Гафт. Теперь главные роли исполняют ведущая актриса театра Алена Бабенко и Сергей Маковецкий, актер Театра им. Евг. Вахтангова. "Во время гастролей в Израиле впервые в образе отца Элизы - Альфреда Дулиттла, выйдет на сцену Сергей Гармаш", - проинформировали в пресс-службе.

Вторым спектаклем, который будет показан на гастролях в Израиле, станет "Амстердам", поставленый режиссером Сергеем Газаровым по пьесе Александра Галина "Парад". В главной роли - Михаил Ефремов, в спектакле также заняты: Алена Бабенко, Семен Шомин, Евгений Павлов.

"Спектакль "Амстердам" пройдет в Израиле 20 и 21 июня в Оперном театре Тель-Авива, а также 25 июня в зале "Театрон а-Цафон" в Кирьят-Хаиме. Спектакль "Пигмалион" будет показан в Израиле 22 и 23 июня в Оперном театре Тель-Авива, а 24 июня в зале "Театрон а-Цафон" в Кирьят-Хаиме", - заключили в пресс-службе "Современника".